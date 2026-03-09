Colombia pacta con Estados Unidos combatir líderes del ELN y Clan del Golfo

Archivo - Colombia.- Colombia acuerda con EEUU actuar contra "objetivos de alto valor" incluidos del ELN y del Clan del Golfo - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 5 Feb (EUROPA PRESS)

Pedro Sánchez, Ministro de Defensa de Colombia, confirmó el miércoles el firme compromiso de su país con la administración de Donald Trump en Estados Unidos para centralizar sus esfuerzos contra los líderes de los principales grupos armados del país, incluyendo las disidencias de las FARC y el ELN.

En su cuenta de X, Sánchez destacó la importancia de la lucha conjunta contra los cabecillas del narcotráfico, sin hacer distinción. Según sus palabras, esto cubre tanto a los que operan desde el extranjero como cerebros financieros y criminales, como aquellos que provocan violencia y afectan a las comunidades colombianas directamente.

El Ministro señaló específicamente a Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco' de las disidencias de las FARC; Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', líder del Clan del Golfo; y Gustavo Aníbal Giraldo, alias 'Pablito', del ELN, todos bajo orden de captura y sujetos a recompensas de hasta 5.000 dólares.

Sánchez acentuó que la mejor decisión para estos individuos y cualquier miembro de organizaciones armadas ilegales es desmovilizarse, asegurando que siempre habrá oportunidades dentro de la ley y la Constitución. "Vivir en la ilegalidad no es una opción, es una elección", añadió.

Estas declaraciones ocurren tras una operación en la que el Ejército colombiano abatió a siete miembros del ELN y al Frente 33 de las disidencias de las FARC en Catatumbo, además de capturar a tres combatientes del ELN y confiscar doce fusiles.

Gustavo Petro, Presidente de Colombia, denunció la violencia del ELN que hace un año resultó en la muerte de 200 campesinos en la misma región, a pesar de haberles propuesto un proceso de paz tres años atrás. Subrayó la necesidad de una mayor coordinación internacional para incautar los bienes de los capos del narcotráfico que viven en el extranjero, mencionando que los nombres entregados a Trump "no viven en Colombia y son parte de la multinacional de la cocaína".

Petro, quien se encontró con Trump en la Casa Blanca recientemente, argumenta que la élite del narcotráfico reside en lugares como Dubái, Madrid y Miami, lo cual es de conocimiento de las agencias estadounidenses, criticando que los verdaderamente afectados por el narcotráfico son los campesinos empobrecidos de Colombia.