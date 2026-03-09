COLOMBIA.- Colombia retoma vuelos de repatriación desde EE.UU. antes de visita de Petro a la Casa Blanca

Archivo - Colombia reanuda los vuelos de repatriación desde EEUU a pocos días de la visita de Petro a la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Jaime Lopez/Cbp - Archivo

COLOMBIA, 30 Jan (EUROPA PRESS)

Colombia ha reactivado los operativos de repatriación de sus ciudadanos desde Estados Unidos, decisión que se toma tras una pausa de un año en un contexto de relaciones tensas con el gobierno norteamericano. Este desarrollo ocurre justo antes de la programada visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Donald Trump en la Casa Blanca.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia se comunicó, a través de una publicación en sus plataformas digitales que "reanudamos los vuelos de repatriación de connacionales deportados desde Estados Unidos. Con dignidad cumplimos", acompañado de imágenes que muestran el retorno de estos ciudadanos al aeropuerto de El Dorado, en Bogotá.

La suspensión de estos vuelos hace un año por parte del gobierno colombiano se argumentó en el tratamiento inapropiado a migrantes por parte de la administración Trump, especialmente resaltando casos donde migrantes llegaron a otros países en condiciones deplorables. En respuesta inicial, Petro negó el aterrizaje en Colombia de dos aviones con deportados desde EE.UU., tras la visualización de migrantes llegar en condiciones indignas a otros países. "Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece", manifestó Petro en aquel momento. No obstante, las tensiones se intensificaron cuando Trump impuso aranceles de hasta el 25% a las exportaciones colombianas, llevando a un cambio de postura por parte de Colombia.

La reunión programada entre Trump y Petro sucede en un momento donde las relaciones entre ambos presidentes han estado cargadas de amenazas y acciones hostiles, como la inclusión de Petro en la lista Clinton, un instrumento usado por EE.UU. para señalar a individuos y entidades vinculadas con el narcotráfico.

Este reanudación de vuelos marca un importante paso hacia la normalización de las relaciones con EE.UU. y refleja el compromiso del gobierno colombiano con el trato digno de sus ciudadanos, independientemente de las condiciones que hayan llevado a su deportación.