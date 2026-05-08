Colombia suspende las órdenes de arresto de una treintena de jefes del Clan del Golfo

Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha hecho oficial la suspensión de las órdenes de arresto de una treintena de cabecillas del grupo paramilitar Clan del Golfo, entre ellos su líder Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', para su traslado a las zonas de ubicación temporal en Córdoba y Chocó, en el marco del proceso de paz.

La medida tiene el objetivo de permitir a estas personas trasladarse a partir del 25 de junio y de manera gradual a estas zonas definidas por el Gobierno para reunir a integrantes de grupos armados que se sumen a las conversaciones de paz, en el municipio cordobés de Tierralta y en el chocoano de Belén de Bajirá.

La resolución tiene carácter territorial y restringido, por lo que las órdenes de arresto dejarán de estar vigentes en exclusiva solo para el desplazamiento a estas zonas delimitadas, incluyendo aquellas con fines de extradición.

'Chiquito Malo' tomó el control del grupo, autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) tras la captura en octubre de 2021 de la hasta entonces persona más buscada del país, Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', que cumple ahora 45 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

En el momento de su extradición, el grupo venía sufriendo cierta pérdida de presencia en el mapa criminal colombiano en beneficio de otros grupos armados. Sin embargo, en apenas pocos años ha doblado casi el número de efectivos, rozando ahora los 10.000, según datos de la ONG Fundación Ideas para la Paz.

Las AGC nacieron de las ya disueltas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se acogieron a los planes del expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar a los grupos paramilitares.