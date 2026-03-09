Comandante de Policía rechaza acusaciones de Petro sobre supuesto complot: "Una locura"

Archivo - Colombia.- El comandante de Policía acusado por Petro de participar en un complot niega los hechos: "Una locura" - Europa Press/Contacto/Joey Sussman - Archivo

COLOMBIA, 11 Feb (EUROPA PRESS)

En una reciente entrevista para Caracol Radio, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Cali, calificó como "una locura" las acusaciones lanzadas por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien afirmó que hubo un intento de poner "sustancias psicoactivas" en uno de sus vehículos oficiales durante una visita a Estados Unidos. Urrego, visiblemente afectado por las declaraciones del mandatario, expresó su deseo de poder aclarar la situación directamente con Petro, asegurando que hasta el momento no ha tenido la oportunidad de defenderse ni se le han presentado pruebas de tal acusación. "Es una total desinformación que recibió el señor presidente. No obedece a la realidad", sostuvo.

Urrego se mostró dispuesto a someterse a cualquier tipo de prueba, incluido el polígrafo, para demostrar su inocencia ante lo que considera un ataque a "la misma democracia". El comandante, quien aún lidera la Policía Metropolitana de Cali, advirtió que de ser apartado de su cargo por estas acusaciones, se vería obligado a emprender acciones legales para proteger su honor.

Sin entrar en detalles, Urrego sugirió que las acusaciones podrían estar motivadas por "ciertas cosas" que "incomodan", aunque evitó ahondar en qué disconformidades se refería. También evadió relacionar directamente el registro realizado en noviembre del año pasado en la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, con la situación actual. Recordó que dicha operación fue ordenada por una jueza del Supremo de Justicia y ejecutada por la Policía Judicial mientras él era jefe de la Policía en Barranquilla, limitándose a proveer el apoyo solicitado.

La controversia surge tras denuncias del presidente Petro sobre un intento de magnicidio y una trampa durante su viaje a Estados Unidos, que buscaba frustrar una reunión en la Casa Blanca con su homólogo, Donald Trump, mediante la colocación de sustancias ilícitas en uno de sus coches oficiales. Esta situación pone de relieve las crecientes tensiones dentro del escenario político y de seguridad en Colombia.