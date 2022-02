La comisión electoral de Colombia avala la candidatura al Congreso del hijo del paramilitar 'Jorge 40'

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha anunciado este lunes que no revocará la candidatura al Congreso de Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del comandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias 'Jorge 40', como parte de los 16 escaños reservados en la cámara a las víctimas del conflicto armado.

El CNE ha resuelto a favor de Tovar Vélez, contra quien presentaron un recurso cuestionando no ya solo su condición de víctima, sino también su facultad para poder representar a las personas, comunidades y territorios afectados por la violencia al tratarse del hijo "de un reconocido victimario".

"Su postulación resulta una afrenta a las víctimas y una revictimización de ellas", señalaba la denuncia. No obstante, el CNE ha argumentado que el nombre de Tovar Vélez aparece en el Registro Único de Víctimas (RUV) por ser uno de los afectados del desplazamiento forzoso que se produjo entre marzo de 2006 y mayo de 2015 en el municipio de Valledupar, en el departamento de César, ha recogido 'El Tiempo'.

El hijo de 'Jorge 40' pretende llegar a la Cámara de Representantes de Colombia por el departamento de César a través de una de las circunscripciones especiales de paz reservadas para las víctimas del conflicto armado, como parte de los acuerdos alcanzados en 2016 por el Gobierno y la ahora desaparecida guerrilla de las FARC.

Los detractores de esta candidatura sostienen que los municipios de César a los que pasaría a representar Tovar Vélez fueron espacios en los que operó el 'Bloque Norte' de las ya desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que lideró su padre bajo el pseudónimo de 'Jorge 40'.

Por su parte, Tovar Vélez ha defendido su derecho a poder acceder a estos escaños especiales dentro del Congreso al considerarse víctima de hasta cuatro desplazamientos forzados de Valledupar, su ciudad natal, tal y como contó en una entrevista para el periódico colombiano 'El Tiempo' en diciembre de 2021.

"Yo hago parte de las víctimas, de las víctimas reales del conflicto armado. Yo tengo mis manos limpias, yo no elegí la guerra que me tocó vivir. Yo me he dedicado a trabajar honestamente y a estudiar. Yo no tengo una sola investigación. Yo no me siento aludido porque yo soy víctima del conflicto armado", enfatizó.

'Jorge 40' se encuentra desde 2020 en Colombia haciendo frente a varias acusaciones en su contra tras ser deportado desde Estados Unidos donde cumplió una condena de doce años de cárcel por narcotráfico tras someterse a las políticas de desmovilización de los paramilitares durante el mandato de Álvaro Uribe.

Como parte de esos acuerdos, 'Jorge 40' reconoció su participación en más de 1.400 delitos, entre ellos 300 masacres, por los que tendrá que responder ahora, mientras se afana por conseguir que sea acogido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo surgido tras los acuerdos de paz con las FARC, y lograr así salir en libertad provisional y una posible condena con beneficios.