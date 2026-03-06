Condenado a 21 años de cárcel implicado en el asesinato del senador Miguel Uribe

Archivo - Condenan a 21 años de prisión a uno de los acusados de participar en el asesinato del senador Miguel Uribe - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

COLOMBIA, 6 Mar (EUROPA PRESS)

El día viernes, la justicia en Colombia dictó una sentencia de 21 años de cárcel a Carlos Mora González, alias 'El Veneco', por su participación en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay, perpetrado en Bogotá durante un evento en junio de 2025, apenas una semana después de que Katherine Martínez, otra acusada, recibiera idéntica condena.

En una decisión anunciada por un tribunal bogotano, la condena llegó tras un acuerdo entre Mora González y la Fiscalía, donde aceptó responsabilidades por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, y fabricación y tenencia ilícita de armas. Según informó la prensa local, Mora González jugó un rol decisivo en la planeación y ejecución del asesinato del senador del partido Centro Democrático, incluyendo la selección del sitio del ataque y facilitar el transporte de los demás involucrados, además del arma usada por el joven de 15 años que disparó contra Uribe Turbay.

El asesinato, ocurrido el 11 de agosto de 2025, sacudió a la nación, evocando tiempos de gran violencia política vividos principalmente durante los años 80, caracterizados por los frecuentes ataques contra políticos.

La investigación ha llevado a la detención de hasta nueve individuos relacionados con este hecho, señalando a una red de sicariato tras la organización del homicidio. Sin embargo, las razones detrás de este acto aún no se han esclarecido completamente.