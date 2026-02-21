Condenado a más de diez años de prisión al exjuez del Supremo colombiano José Leonidas Bustos

Archivo - Alegoría de la Justicia en la Corte Suprema de Justicia de Colombia - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA - Archivo

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha condenado a 123 meses y un día de prisión --10 años y dos meses-- al exmagistrado de la Corte José Leonidas Bustos por los delitos de cohecho propio, en concurso homogéneo y sucesivo, y concierto para delinquir en el conocido como caso del Cártel de la Toga.

Bustos participó en una estructura que habría facilitado el pago de sobornos para influir en decisiones judiciales. Sin embargo, ha sido absuelto del cargo de tráfico de influencias de servidor público, según informan medios colombianos.

La figura de coautor impropio implica que, sin ejecutar directamente todos los actos materiales, tuvo un rol determinante en el entramado delictivo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha destacado que "el Cártel de la Toga fue construido por un sector político para evitar la investigación sobre sus vínculos con el narcoparamilitarismo". "El cártel dejó una corriente profunda de extrema derecha y corrupción dentro del poder judicial", ha advertido.

Además de la pena de prisión, la sentencia incluye una multa de 133.738.170 pesos (más de 30.600 euros) e inhabilitación para para ejercer derechos y funciones públicas durante el mismo plazo de la condena.

La Corte ha rechazado la petición de suspensión condicional de la pena y el beneficio de prisión domiciliaria, por lo que ha ordenado su captura. Asimismo ha solicitado una notificación roja ante Interpol para localizar al exjuez. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.