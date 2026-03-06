Condenan a 21 años de prisión a uno de los acusados de participar en el asesinato del senador Miguel Uribe

Archivo - Miguel Uribe Turbay. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Justicia colombiana ha condenado este viernes a 21 años de prisión a Carlos Mora González por su implicación en el asesinato en junio de 2025 del senador Miguel Uribe Turbay, mientras participaba en un acto en Bogotá, apenas una semana después de que otra de las acusadas, Katherine Martínez, recibiera la misma pena.

Un tribunal de Bogotá ha dictado sentencia después de que Mora González, conocido como 'El Veneco', llegara a un acuerdo con la Fiscalía para aceptar los cargos agravados de homicidio, concierto para delinquir, fabricación y posesión de armas de fuego, informa la prensa colombiana.

La acusación apunta que Mora González fue una de las piezas clave en la organización del asesinato del senador de Centro Democrático, en especial por elegir el lugar donde se cometió el crimen y ayudar en el traslado del resto de implicados, poniendo a disposición el vehículo en el que fue trasladada el arma de fuego con la que el autor material, un joven de 15 años, ejecutó al senador.

El asesinato de Uribe Turbay el 11 de agosto de 2025 a menos de un adolescente de 15 años conmocionó al país y revivió en su imaginario colectivo recuerdos de épocas funestas, especialmente en las décadas de los 80 y 80, en las que la violencia y los asesinatos contra dirigentes políticos eran frecuentes.

Hasta nueve personas fueron detenidos por estos hechos. La investigación apunta a una red de sicarios como responsables de organizar el asesinato, cuyos motivos aún no están claros.