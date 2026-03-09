Consejo de Estado de Colombia suspende provisionalmente el incremento del 23% en el salario mínimo

Archivo - El Consejo de Estado colombiano suspende de forma provisional la subida del salario mínimo del 23% - PRESIDENCIA DE COLOMBIA/OVIDIO GONZALEZ - Archivo

COLOMBIA, 13 Feb (EUROPA PRESS)

El aumento del 23% del salario mínimo en Colombia para el año 2026 ha sido suspendido provisionalmente por el Consejo de Estado, organismo que ahora exige al Gobierno del presidente Gustavo Petro establecer un decreto transitorio que defina el incremento del salario mínimo para ese año dentro de los próximos ocho días. "Se trata de una medida provisional que no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad del acto, asunto que será resuelto en la sentencia", declaró el ente en un comunicado.

Este decreto transitorio, que será efectivo hasta que el Consejo de Estado emita una decisión final sobre el caso, deberá basarse en "los criterios legales y constitucionales vigentes", incluyendo aspectos como la meta de inflación estipulada por la Junta Directiva del Banco de la República, la productividad, la inflación real del año anterior, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.

El Consejo exige que el nuevo decreto contenga una "fundamentación económica detallada y verificable", aclarando cómo se aplicaron y cuantificaron los diferentes criterios, así como el análisis económico que respalda la decisión final. Mientras tanto, continuará vigente el valor del salario mínimo establecido en el decreto 1469 de 2025.

La propuesta original de Petro, anunciada el 30 de diciembre, fue una de las mayores alzas del salario mínimo en años recientes, provocando críticas tanto del Consejo Gremial Nacional como de Fitch Ratings, que advirtió sobre posibles efectos negativos en el crecimiento económico por un aumento en la tasa de política monetaria.

Frente a la suspensión, Armando Benedetti, ministro del Interior, expresó su decepción, señalando a una "clase dirigente" con influencia en el Congreso por bloquear una medida en beneficio de los más desfavorecidos. "Un balde de agua helada", lamentó en Blu Radio, y en sus redes sociales, se anticipó a las posibles repercusiones políticas de esta decisión, cuestionando quién realmente apoya a los menos favorecidos y el salario mínimo vital.