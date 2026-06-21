Coral defiende su inocencia ante EEUU tras ser deportado a las puertas de las elecciones en Colombia

Archivo - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista y activista colombiano, Beto Coral, ha defendido este domingo su inocencia a través de un comunicado dirigido al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. La declaración se produce tras su deportación el pasado martes, después de que haya trascendido, tras una información de 'The New York Times', que el propio Rubio firmó la orden de expulsión a raíz de una denuncia interpuesta por Coral contra el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, una figura afín a la administración estadounidense.

"Hoy comparto este comunicado porque creo que la verdad debe conocerse y porque nadie debería ser perseguido por expresar sus opiniones. Hablar no es un crimen. Las ideas no se encarcelan", ha denunciado el periodista en una publicación en sus redes sociales.

En el comunicado, Coral ha defendido su labor como periodista y activista, asegurando que en ningún momento se ha "involucrado en asuntos relacionados con la política interna de Estados Unidos o con el Gobierno de Donald Trump" tras la filtración del documento oficial firmado por Rubio y recogido por 'The New York Times', el cual aseguraba que su permanencia en el país "socavaba los intereses de la política exterior de Estados Unidos".

"A inicios de junio, denuncié penalmente en Florida al candidato Aberlardo de la Espriella por grabación ilegal de una llamada (...) Sin embargo, fui detenido por el Gobierno de Estados Unidos sin que me explicaran claramente las razones de mi detención", reza el comunicado de Coral.

La decisión del mandatario estadounidense ha generado revuelo en medio de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, que enfrentan al candidato oficialista, Iván Cepeda, contra el ultraderechista y cercano a la Casa Blanca, Abelardo de la Espriella.

Según la copia del documento, Rubio habría argumentado que Coral "empleó su estancia en Estados Unidos para llevar a cabo actividades políticas en apoyo del gobierno de Petro", aliado de Cepeda y contrario a de la Espriella.

Asimismo, Coral ha defendido su estancia en el país norteamericano y ha aclarado sus solicitudes de asilo tras "descubrir" la identidad de los responsables del asesinato de su padre, el capitán Humberto Coral, quien fue fue asesinado tras ser uno de los más destacados oficiales en el operativo que dio de baja al capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, en diciembre de 1993.

"Nunca he sido agente del mencionado gobierno, ni mucho menos he sido funcionario o contratista. Soy un colombiano que vive en el exilio; soy un colombiano inmigrante que piensa libremente", ha concluido.

El caso ha despertado polémica al tratarse, aparantemente, de la primera ocasión en la que Marco Rubio ha utilizado su autoridad para recomendar la expulsión de un activista debido a su implicación en unos comicios extranjeros. Hasta ahora, el secretario de Estado había reservado este mecanismo principalmente para sancionar a personas vinculadas a las protestas contra Israel.