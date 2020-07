Colombia.- Cruz Roja denuncia 181 víctimas de explosivos abandonados en Colombia en lo que va de año

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja ha denunciado este lunes que en lo que va de año un total de 181 personas han sido víctimas de la explosión de artefactos explosivos abandonados.

De las víctimas registradas, 126 son civiles y 55 son combatientes --Fuerza Pública y grupos armados--. Entre las víctimas civiles se encuentran 17 menores. Por regiones, afectan a 14 de los 32 departamentos de Colombia, aunque los más afectados son Antioquia, Norte de Santander, Nariño y Cauca, que concentran al 78 por ciento de las víctimas.

"Los accidentes por artefactos explosivos transforman de manera definitiva la vida de las personas, quedan con unas consecuencias de carácter físico y sicológico. Las personas normalmente que sobreviven requieren de una atención de manera definitiva durante toda su vida, y esto no solamente impacta la vida de esas víctimas sino también la de sus familiares", ha destacado una portavoz del organismo, Ana María Hernández.

Esta "es una cifra impactante y dolorosa", pero "no es el único indicador que el CICR tiene presente para poder identificar las consecuencias humanitarias de la presencia de contaminación por armas": Hay otras consecuencias como el confinamiento de las comunidades (...) que no pueden acceder a sus bienes y servicios, no pueden acceder a cultivos, no pueden tener acceso a educación", ha recordado.

El CICR está realizando un trabajo de apoyo económico para que estas víctimas y sus familiares puedan cubrir esas necesidades durante la emergencia sanitaria. Además prosigue con la orientación y apoyo para que las víctimas puedan acceder adecuadamente a sus derechos.