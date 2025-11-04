Cuatro personas fallecieron en ataque de las disidencias de 'Iván Mordisco' en Cauca, Colombia

Archivo - Colombia.- Mueren cuatro personas en un ataque de las disidencias de 'Iván Mordisco" en la región colombiana de Cauca - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 4 Nov (EUROPA PRESS)

En la noche pasada, un violento ataque sacudió el municipio de Corinto, en el departamento de Cauca, Colombia, dejando un saldo de cuatro personas fallecidas. Este hecho se le atribuye a disidencias de las FARC lideradas por 'Iván Mordisco', quien además está implicado en el reciente secuestro de dos militares en Meta, según informaciones proporcionadas por la emisora Blu Radio.

El suceso tuvo lugar en medio de una intensificación de los conflictos, especialmente notoria en el norte de Cauca. Esta área es el epicentro de lo que el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denominó una "convergencia criminal" que integra al Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el ELN. En el ataque específico en Corinto, un conjunto de hombres armados incursionó en un bar y disparó contra los presentes, resultando en tres personas más gravemente heridas.

Fuentes indican que esta agresión es parte de una disputa territorial entre el frente Dagoberto Ramos de 'Iván Mordisco' y el frente 57 Yair Bermúdez, junto con grupos locales menores. Ante esta situación de violencia, el Defensor del Pueblo ha hecho un llamado al Gobierno para una acción "urgente" considerando el peligro "inminente" para los habitantes de la región, atrapados en el fuego cruzado de estos grupos armados.

Otro incidente violento ocurrió en Suárez, también en Cauca, donde dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas debido a una explosión próxima a una comisaría. Este acto fue vinculado con la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de 'Iván Mordisco'. La serie de eventos en Cauca subraya la crítica situación de seguridad y la urgente necesidad de intervenciones para proteger a los civiles de la creciente ola de violencia en la región.