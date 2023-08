La defensa del hijo de Gustavo Petro asegura que no aceptará los cargos

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La defensa de Nicolás Petro, hijo del mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha asegurado que no aceptará los cargos que presente la Fiscalía, en el marco del caso que se le acusa por lavado de dinero.

"Desde el primer día hemos ratificado y estamos convencidos de la inocencia de nuestro defendido. La que tiene que dar explicaciones es (su ex mujer) Day Vásquez. El hecho de que haya habido una sociedad conyugal no significa que se rompa la responsabilidad penal individual. Ella tendrá que responder por sus propios asuntos y no involucrar a mi defendido", ha asegurado el abogado de Petro, David Teleki, en declaraciones recogidas por la cadena Caracol TV.

La Fiscalía oficializó el domingo la detención tanto de Nicolás Petro como de la que fuera su mujer, Day Vásquez, por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito.

Ambos detenidos se presentarán ante el juzgado este martes para ser imputados por la Fiscalía debido a la existencia de elementos materiales probatorios suficientes.

Entre las pruebas hay mensajes, llamadas interceptadas y datos financieros que "salpicarían aún más" a los implicados y que pueden aportar más pistas de los movimientos del dinero.

En respuesta a la detención, el presidente colombiano publicó un mensaje en la red social X, antes conocida como Twitter, en el que reconocía que le dolía "mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel".

Cabe recordar que Petro ya solicitó a la Fiscalía en marzo de este año que investigara si su hijo mayor y su hermano, Juan Fernando Petro Urrego, ofrecieron a grupos de narcotraficantes beneficios sobre las políticas de paz a cambio de dinero.