La defensora del pueblo de Colombia denuncia la muerte de otra menor en los ataques del Ejército en Arauca

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha anunciado este lunes la muerte de una menor de edad en los bombardeos efectuados la semana pasada por el Ejército colombiano contra grupos paramilitares en Arauca, cerca de la frontera con Venezuela, en medio de la polémica desatada por el fallecimiento de niños soldados en las operaciones lanzadas por el Gobierno de Gustavo Petro.

"Hemos recibido confirmación de que en el bombardeo llevado a cabo en Arauca, la semana pasada, murió al menos una adolescente mujer, menor de edad", ha declarado la representante del organismo, Iris Martín Ortiz, en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el pasado viernes un nuevo ataque en dicha zona contra posiciones de Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', con el objetivo de abatir a Omar Pardo Galeano, bajo el sobrenombre de 'Antonio Medina', acusado de varios crímenes.

La defensora del pueblo ha lamentado además la muerte de otros cuatro menores de edad en un bombardeo anterior, también de las tropas colombianas contra grupos armados en el departamento de Norte de Santander. Así ha precisado que, como consecuencia del ataque efectuado el 1 de octubre en la localidad de Puerto Santander, "murieron cuatro adolescentes, una mujer y tres hombres".

"Independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones", ha declarado antes de advertir de que "es previsible que esto siga ocurriendo si no se toman medidas adicionales".

Por ello, ha exhortado al presidente Petro a "que suspenda los bombardeos contra objetivos en los que pueda haber menores de edad reclutados y evalúe su continuidad", un extremo para el que ha "invocado el principio de necesidad, de precaución, el de humanidad y sobre todo el de prevalencia de los derechos de las niñas y los niños".

"La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa", ha agregado, si bien ha tenido palabras para los grupos paralimitares, al exigirles la liberación "inmediata y sin condiciones de todos los menores de edad reclutados" y la suspensión de esta práctica.

Por su parte, el mandatario colombiano ha respondido en X asegurando que "si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas, porque se darán cuenta (de) que así se cubrirán de riesgos militares mayores".

Asimismo, ha aprovechado para sacar pecho de que durante su mandato "se ha reducido un 34 por ciento el reclutamiento de menores" y ha anunciado que denunciará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) al "mayor reclutador de menores en el país, Iván Mordisco", aludiendo, por su alias, a Néstor Gregorio Vera Fernández, jefe de las disidencias de las FARC que operan en el sureste de Colombia.

En la víspera, el presidente pidió perdón por la muerte de siete niños soldados reclutados por grupos armados en un ataque la semana pasada en el Guaviare, si bien defendió que "no es un crimen de guerra porque si no se hace, 150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban en el frente".