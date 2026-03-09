COLOMBIA.- Delcy Rodríguez anuncia reunión con Petro para dialogar sobre economía, energía y seguridad

Archivo - Venezuela/Colombia.- Delcy Rodríguez anuncia un encuentro con Petro sobre temas económicos, energéticos y de seguridad - Europa Press/Contacto/Venezuelan Presidency

COLOMBIA, 19 Feb (EUROPA PRESS)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reveló el miércoles que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Durante la llamada, ambos líderes acordaron organizar un próximo encuentro binacional para discutir y promover la cooperación en áreas económicas, energéticas y de seguridad que son cruciales para los dos países.

"Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", anunció Rodríguez a través de su canal de Telegram.

Este diálogo busca fortalecer las relaciones bilaterales y el trabajo conjunto, en un momento que sigue a un importante anuncio de Petro referente a la importación de gas venezolano a Colombia a un costo reducido. Este acuerdo se dio a conocer poco después de que el Parlamento venezolano aprobó una reforma a la ley de hidrocarburos, permitiendo una mayor participación del sector privado en la explotación petrolera.

Hasta ahora, no ha habido comentarios por parte del gobierno colombiano sobre este anunciado encuentro. La iniciativa de ambos mandatarios subraya el interés compartido en profundizar en el comercio bilateral y en asegurar una mayor estabilidad regional a través de la cooperación estratégica.