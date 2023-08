La delegación de paz del ELN niega tener un plan para atentar contra el fiscal genera de Colombia

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La delegación de paz de Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha negado este miércoles tener ningún plan para atentar contra el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, tal y como había denunciado previamente el Ministerio Público colombiano.

"Es falsa la noticia que ha entregado el fiscal Barbosa. Con ella intenta un sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando entre el Gobierno y el ELN", ha manifestado la guerrilla colombiana en la red social X, antes conocida como Twitter.

"Algunos medios de comunicación replican esta falsa noticia, con lo que poco contribuyen a la búsqueda de salidas a la situación del país", ha añadido el ELN.

Asimismo, la guerrilla ha asegurado que "no es casual" que desde la entrada en vigor del último acuerdo entre la guerrilla y el Estado colombiano, la Fiscalía haya lanzado la noticia sobre la imputación de Nicolás Petro, hijo del presidente del país, Gustavo Petro.

Por su parte, el jefe negociador del Estado, Otty Patiño, ha informado en declaraciones a Blu Radio de que la última junta de Inteligencia de Colombia no abordó en ningún momento la amenaza de atentado contra el fiscal Barbosa.

"Este tema no apareció, lo cual me sorprendió un poco que, frente a un hecho de esta magnitud, no se tocara el tema pero, de todas maneras, es gravísimo, por supuesto. Es un atentado, una violación al Derecho Internacional Humanitario", ha manifestado Patiño.

"Es gravísimo porque también compromete a Venezuela en un momento en donde apenas se están reconstruyendo las relaciones con ese país", ha añadido Patiño, quien ha abogado por "esperar" antes de tomar medidas.

La Fiscalía de Colombia denunció el martes que el ELN, que se encuentra en alto el fuego con el Gobierno de Petro, estaría formando en Venezuela a miembros del grupo armado para llevar a cabo un atentado contra el fiscal general Barbosa.

Según reza un comunicado, tres fuentes distintas --incluida una de la Inteligencia militar-- denuncian este hecho, que se hizo público "en orden a corroborar la información, recaudar las pruebas necesarias y adoptar las decisiones que en derecho correspondan".

Las investigaciones estarían apuntando a una reunión que habría tenido lugar en el mes de julio entre cinco altos mandos del ELN en el país vecino, donde estarían "realizando una capacitación a integrantes del grupo armado para producir un atentado con francotiradores, bajo la coordinación de alias 'El Rolo', cabecilla de un frente urbano".

Barbosa, que ha sido crítico con el plan de 'paz total' del presidente Petro, ha denunciado ya en ocasiones anteriores hostigamiento a funcionarios del Ministerio Público en varias regiones de Colombia.

Las delegaciones del Gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN encargadas de llegar a un acuerdo de paz pactaron el 9 de junio en La Habana un alto el fuego bilateral a nivel nacional y de seis meses de duración, que ha recibido el halago de Naciones Unidas, que destacó "los continuos esfuerzos de Colombia para ampliar la paz mediante el diálogo".