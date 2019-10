Colombia.- Denuncian el asesinato de un campesino en Cauca a manos del Ejército

Publicado 29/10/2019 17:31:35 CET

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de vecinos de Corinto (Cauca) ha denunciado este martes que efectivos del Ejército colombiano torturaron y asesinaron al dirigente campesino Flower Jair Trompeta, según ha informado el senador Roy Barreras a través de su cuenta de Twitter.

El senador ha escrito en la red social que a Trompeta "se lo llevaron vivo de su parcela" la mañana del lunes "unidades del Ejército --hay testigos-- y dos horas después apareció asesinado y con señales de tortura".

De acuerdo con información de familiares de la víctima, los militares habrían torturado al hombre "metiéndole la mano en una máquina despulpadora", para después asesinarlo, según señala el diario colombiano 'El Espectador'.

Miembros de los cabildos indígenas de la zona han asegurado a 'El Espectador' que en el asesinato estarían involucrados efectivos del Ejército y que los líderes indígenas han sido los encargados de realizar el levantamiento del cuerpo para entregarlo a Medicina Legal.

Sin embargo, estas versiones no han podido ser verificadas. En este sentido, Barreras ha solicitado a Medicina Legal de la Fiscalía de Colombia que realice una "rigurosa autopsia".

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, ha explicado en una entrevista con Caracol Radio que "esta persona aparentemente fue muerta en desarrollo de una operación militar", aunque no ha dado más detalles.

Asimismo, ha informado de que el cuerpo del hombre está siendo trasladado a Medicina Legal de la ciudad de Popayán para la realización de la autopsia.

"La denuncia correspondiente fue formulada en la Fiscalía General de la Nación", ha dicho y ha agregado que esta instancia es la que se debe pronunciar sobre los hechos. "La tercera división del Ejército me ha entregado un reporte que estoy cotejando con la Fiscalía y, mientras no se haga, no se pueden dar a conocer los hechos", ha indicado.

El asesinato de Trompeta ha reavivado la polémica en torno a la actuación de las fuerzas de seguridad. El pasado mes de abril, el ex guerrillero de las FARC Dimar Torres murió a manos del Ejército en un caso que se está investigando. Colombia tiene un oscuro historial de ejecuciones extrajudiciales cuyo caso paradigmático son los llamados 'falsos positivos' de civiles que eran presentados como guerrilleros caídos en combate.

Preguntado sobre el posible regreso de las ejecuciones extrajudiciales, el ministro ha subrayado que "para nada han vuelto" a Colombia y ha apostillado que "en la necropsia quedará establecido" si hubo tortura. "No tengo información, no se lo puedo confirmar", ha añadido.

Además, Botero ha afirmado que cuenta con el apoyo del presidente de Colombia, Iván Duque, quien el domingo descartó que el ministro de Defensa tenga que dimitir por la muerte del ex guerrillero de las FARC.