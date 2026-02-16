Desplazadas cerca de 70 familias por combates entre grupos armados en Colombia

Archivo - Un rifle dispuesto en el suelo en un homenaje policial - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Defensoría del Pueblo de Colombia ha alertado este domingo de que cerca de 70 familias han tenido que desplazarse de la localidad de Agua de la Virgen, en la provincia de Norte de Santander, a causa de los combates entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada ACSN y el grupo criminal Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

"Al menos 67 familias han sido desplazadas en el corregimiento Agua de la Virgen, en zona rural de Ocaña, Norte de Santander, como consecuencia de presuntos enfrentamientos entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia", reza el comunicado, publicado en redes sociales.

Al hilo, ha destacado "una misión de verificación en las veredas Nuevo Amanecer, La Enllanada y San Agustín" que revela que en la primera de ellas "se concentra el mayor número de familias desplazadas". "Mañana tomaremos declaración a las familias desplazadas", ha apuntado, antes de señalar que "también hay personas heridas que ya reciben atención médica en Ocaña".

En este sentido, las autoridades tanto de Santander como de Norte de Santander "han advertido sobre la posible presencia y confrontaciones entre estos grupos armados" en zonas colindantes con el departamento de César, "lo que incrementa el riesgo para la población civil".

"Exigimos a los actores armados respetar el Derecho Internacional Humanitario y a las autoridades garantizar atención y protección inmediata", han manifestado.