Detenido en el centro de Colombia un hombre por el atentado contra el periodista Gustavo Chicangana

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Colombia ha informado este miércoles de la detención de un presunto miembro de disidencias de las FARC sospechoso del atentado que sufrió el periodista Gustavo Chicangana y su esposa --del que slieron sanos y salvos-- en julio de 2025 en San José del Guaviare.

El hombre, identificado como alias 'Morocho', ha sido detenido en Pompeya, en el centro del país, por los delitos de "concierto para delinquir", posesión de armas y "tentativa de homicido", ha indicado el comandante de la Policía de Villavicencio, Elkin Corredor, en un vídeo difundido en redes sociales.

El sospechoso "habría pertenecido al bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las FARC" y "habría participado en el atentado contra la vida de" Chicangana, motivo por el se emitió su orden de captura, ha agregado Corredor.

La Policía de Colombia ya detuvo a otras dos personas por el ataque contra el periodista y su esposa cerca de su domicilio, que actuaban a las órdenes de alias 'Andresito', cabecilla de la organización narcoparamilitar Renacer ERPAC (Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia).

Chicangana recibía protección por parte de la Unidad Nacional de Protección de la Policía por las amenazas que había estado recibiendo por ejercer su trabajo.