Detenido en Colombia uno de los líderes de Los Comandos de la Frontera, disidente de las extintas FARC

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes la detención del responsable de finanzas de los Comandos de la Frontera, alias 'Pitufo', reclamado por las autoridades de Estados Unidos y acusado de coordinar las rutas del narcotráfico entre Ecuador y Perú.

"En Puerto Asís (Putumayo), en el marco de una operación impecable, se logró la captura de alias 'Pitufo' o 'Marquetalia', cabecilla financiero del grupo criminal y narcotráficante del cartel de alias 'Araña'", ha indicado en X,

Sobre el detenido pesa una orden de arresto del Gobierno estadounidense por un supuesto delito de "conspiración para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera". Además, está acusado de idear un atentado "terrorista en el que fueron asesinados un suboficial y dos infantes de Marina" colombianos en el año 2011.

'Pitufo' "controlaba el cultivo, procesamiento y comercialización de cocaína, y coordinaba rutas del narcotráfico con cárteles en Ecuador y Perú" y tenía una "alta capacidad para afectar la seguridad fronteriza y dinamizar las finanzas criminales", ha agregado Sánchez.

Su captura es el resultado de un operativo coordinado por la Armada, la Policía y la Fiscalía colombianas con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), por lo que el ministro de Defensa ha celebrado la "efectividad de la cooperación internacional contra el narcotráfico y el terrorismo".

"Este golpe afecta directamente las economías ilícitas, debilita de manera significativa a las estructuras armadas ilegales y ratifica la determinación del Estado colombiano", ha subrayado.

Los Comandos de la Frontera (CDF) con un grupo criminal surgido en Colombia alrededor de 2017, como resultado de una alianza entre disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), los frentes 48 y 30, y estructuras paramilitares como "La Constru".

Con más de 3.000 integrantes, operan principalmente en los departamentos colombianos de Putumayo, Caquetá y Amazonas, fronterizos con Perú y Ecuador, disputando rutas de narcotráfico y control territorial con otros grupos armados.