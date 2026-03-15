Detenido un dirigente de la Columna Rodrigo Cadete de la guerrilla de las FARC colombiana

Fusiles incautados durante una operación contra la guerrilla de las FARC en Caquetá, Colombia - FUERZAS ARMADAS DE COLOMBIA

MADRID 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas colombianas han informado de la detención de Alexis Ávila Orozco, alias 'Nelson', considerado un dirigente de la Columna Rodrigo Cadete, parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comandadas por Alexánder Mendoza, alias 'Calarcá'.

Orozco fue detenido en el corregimiento Remolinos del Orteguaza, en Florencia, Caquetá, en una acción en la que además fue recuperado un menor de edad que había sido reclutado por ese grupo armado. El menor ya ha sido puesto a disposición de las autoridades.

En la operación fue hallado además un depósito clandestino con abundante material de guerra que fue incautado por las autoridades. Incluía ocho fusiles, una ametralladora M60, 3.981 cartuchos de diferentes calibres, 32 cargadores y dos artefactos explosivos.