Detenido en el norte de Colombia un líder del Clan del Golfo

Archivo - Una pistola Glock de la policía colombiana - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros Salamanca

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia han detenido al líder de una célula del Clan del Golfo en un operativo efectuado en el norte del país, ha anunciado este viernes el presidente Abelardo de la Espriella.

El detenido es Yonnier de Jesús Tuberquia David, alias 'Danilo' o 'Charly', y según ha indicado el mandatario en sus redes sociales, se trata del "cabecilla principal de la subestructura Manuel José Gaitán del grupo terrorista Clan del Golfo", un cargo que desempeñaba desde 2025 tras aproximadamente seis años dentro de la organización.

'Danilo' está acusado de haber participado en atentados, incluido uno en enero de 2024 que se saldó con la muerte de un soldado, así como en "confrontaciones armadas" y "acciones de constreñimiento" contra comunidades locales en el departamento del Sucre.

Su captura ha tenido lugar en el municipio de San Benito Abad, en la citada región, en una operación llevada a cabo por los "Comandos Navales", una unidad de élite de la Armada colombiana.

De la Espriella ha celebrado la falta de agentes heridos por un operativo del que ha destacado que "golpea directamente el mando y control de esta subestructura del Clan del Golfo".

"Quienes asesinan a nuestros policías y soldados deben tenerlo claro: el Estado no olvida a sus héroes y no descansará hasta que los responsables respondan ante la justicia", ha zanjado.