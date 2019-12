Colombia.- Detenidos dos periodistas en Colombia cuando grababan una actuación policial

Publicado 07/12/2019 18:05:59 CET

BOGOTÁ, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director del periódico Universo Centro, Juan Fernando Ospina, y una de sus colaboradoras, Maritza Sánchez, han sido detenidos este viernes en Medellín después de grabar una intervención de la Policía.

El incidente ocurrió sobre las 22.30 horas del viernes, cuando estaban en un local del Parque del Periodista y vieron cómo un policía le pedía la documentación a una joven.

"El policía se llevó el documento de identidad y cuando la chica quiso ir detrás para ver qué iban a hacer con la cédula, otro agente se le paró al frente y no la dejó pasar. Entonces, en ese momento, yo empecé a grabar", ha explicado Sánchez, según recoge el diario 'El Tiempo'.

En ese mismo momento, Ospina se acercó a los policías para decirles que no podían llevarse el documento de una persona y que debían revisarlo en presencia de la misma. El director del periódico también les preguntó por qué les pedían las cédulas a los ciudadanos que estaban tranquilos en el sitio y no "a los jíbaros del lugar".

Fue entonces cuando los agentes los cogieron por la fuerza para detenerlos. Sánchez contó que a ella la agarraron entre tres patrulleros y una patrullera, que la tumbaron en el suelo y le lastimaron los brazos, que hoy tiene con algunos hematomas.

"Juan Fernando Ospina, director de 'Universo Centro', y yo, comunicadora social-periodista, estamos bien. Reclamamos y registramos en video el irregular procedimiento en el cual se llevaban cédula de ciudadana para revisar datos sin su presencia. Nos llevaron por nada", ha reclamado Sánchez.

"Juan y yo estamos bien. Pero la fuerza pública no está bien, no. Está enferma. No ejerce su función, hace lo opuesto. No nos cuida: nos aturde, intimida y maltrata. No vela por nuestra seguridad; nos despierta zozobra y miedo", ha reprochado.

Fueron introducidos en un furgón y trasladados a dependencias policiales. "Nos llevaron hasta ahí y un policía nos decía que dios todo lo ve, que existe la justicia divina, que dios todo lo sabe, yo estaba furiosa. También nos dijeron que estábamos obstruyendo la justicia", ha relatado Sánchez.

Finalmente, tras una llamada a un alto mando que hizo el también periodista Pascual Gaviria, los devolvieron en la misma camioneta al sitio donde los habían detenido e, incluso, les pidieron disculpas. Todo el procedimiento duró al menos una hora, según Sánchez.

Este incidente se produce cuando Colombia suma ya trece días de protestas protagonizadas por sindicatos, estudiantes y otras organizaciones sociales en las que se han producido enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que han dejado al menos un muerto y decenas de heridos.

Las principales demandas son mejoras sociales, así como una mayor seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado, si bien incluyen igualmente que el Gobierno retome el diálogo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).