Detienen en Bogotá a un coronel del Ejército de Colombia por supuestos vínculos con el ELN y las disidencias

Archivo - Militares colombanos, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha confirmado la detención del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho, por orden de la Fiscalía, debido a sus supuestos vínculos con grupos armados, como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), o las disidencias de las extintas FARC, que incluyen narcotráfico y terrorismo.

Las acciones bajo sospecha de Pérez Amorocho habrían ocurrido en los periodos de 2019 a 2020 y de 2024 a 2025, según contrainteligencia, a la espera de determinar si durante esos años el coronel del Ejército recibió dinero de estos grupos armados a cambio de información o cualquier tipo de maniobras que les favorecieran.

Pérez Amorocho habría establecido contactos con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN, en la región de Arauca, y con estructuras asociadas a la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC, en el departamento de Nariño.

La acusación le imputa presuntos delitos de asociación para delinquir con fines de narcotráfico y terrorismo, cohecho propio, y tráfico y posesión de armas, municiones y explosivos de uso restringido y privativo de las Fuerzas Armadas.