Dos muertos en un bombardeo del Ejército colombiano contra el Clan del Golfo

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MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos presuntos integrantes del Clan del Golfo han muerto en un bombardeo del Ejército colombiano en el municipio de Amalfi, en el departamento colombiano de Antioquia.

El ataque estaba dirigido contra estructura Roberto Vargas Gutiérrez, subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del grupo armado organizado Clan del Golfo, según un comunicado militar de la Séptima División del Ejército.

Los militares lanzaron una ofensiva en esta zona "con el propósito de neutralizar las capacidades criminales de esta estructura, proteger a la población civil y fortalecer las condiciones de seguridad en la región". La operación continúa en desarrollo.

Las autoridades militares están verifican si entre los muertos hay cabecillas o integrantes relevantes del grupo criminal.