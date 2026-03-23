Dos soldados muertos y ocho heridos en una operación del Ejército colombiano contra el ELN

Archivo - May 12, 2024, Jamundi, Valle Del Cauca, Colombia: Colombia's police and military take part at the aftermath of a grenade attack against a police station in Poterito, Jamundi, Colombia on May 12, 2024, that left no injured or deaths after the att - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una operación del Ejército colombiano contra uno de los grupos que conforman la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el noreste del país se ha saldado este viernes con dos soldados muertos, a los que se suman un suboficial y otros siete soldados heridos.

"Expresamos nuestras más sentidas condolencias a la familia, amigos y compañeros de nuestros soldados fallecidos, honrando su memoria, vocación de servicio y sacrifico por Colombia", ha expresado en un comunicado el Ejército del país sudamericano, que ha identificado a los fallecidos como Juan Carlos Rivera Muñoz y Elmer Perafán Bastidas.

Según la información castrense, integrantes de la Comisión Camilo Cienfuegos del ELN han atacado a los soldados con armas de fuego en la localidad de Arauquita, en el noreste de Colombia.

Los dos soldados fallecieron durante el intercambio armado, que ha dejado también a un suboficial y otros ocho soldados "con heridas leves", que han sido trasladados a centros médicos y se encuentran "fuera de peligro", han comunicado las Fuerzas Armadas.

Tras el suceso, las autoridades militares han rechazado "de manera categórica" lo que han calificado como "acto terrorista", que ha puesto también en riesgo a la población civil de la zona. "(El Comando de la Décima Octava Brigada) continuará desarrollando operaciones militares sostenidas para contrarrestar el accionar de los grupos armados organizados", sentencia el comunicado.