Colombia.- Duque abre una vía para la desmovilización individual de guerrilleros del ELN y otros grupos armados

El Alto Comisionado aclara que un diálogo de paz solo es posible con el ELN

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha firmado un decreto por el cual da luz verde a un proceso para que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y miembros de otros grupos armados, como el Clan del Golfo o las disidencias de las FARC, se desmovilicen de forma individual, abriendo así una nueva vía para la paz en el país.

A través del decreto 601, Duque encarga al Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, y a las personas autorizadas por él, "verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la Justicia de los Grupos Armados Organizados (GAO) presentes en el territorio nacional".

Duque precisa que se entenderán como GAO los señalados en la Ley 1908 de 2018, que son el ELN, el único al que se le reconoce un carácter político, y las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y una de sus facciones disidentes, Los Caparros, así como el Ejército Popular de Liberación (EPL) o Los Pelusos.

"Esta es una nueva oportunidad para que los miembros de los grupos armados organizados que quieren hacer un tránsito a la legalidad, un tránsito y un sometimiento a la justicia, puedan tener una ruta para ello", ha explicado Ceballos, según un comunicado de su oficina.

El Alto Comisionado ha precisado que los miembros de estos cinco grupos que deseen abandonar las armas podrán comunicárselo a su oficina y disfrutar de los "beneficios jurídicos" que recoge actualmente el Código Penal colombiano.

"Existen también rutas, en el caso del ELN, para el sometimiento individual y la entrada a una línea de desmovilización, que les otorga a las personas que decidan por ello beneficios, tanto para ellos como para su familia", ha recordado.

"En el caso de los miembros de los otros cuatro grupos armados", ha señalado, "el Gobierno establecerá en pocos días una ruta para el sometimiento individual de sus integrantes, para que, al igual que en el caso del ELN, tengan beneficios individuales para sí mismos y para sus familias (...) durante varios años de inserción en la vida civil".

En una entrevista concedida al diario colombiano 'El Espectador', Ceballos ha incidido en la diferencia entre el ELN, que como guerrilla sí tenía "un mecanismo establecido de desmovilización", y los otros cuatro, cuya naturaleza de "delincuencia organizada" hace que "no se les aplica de igual manera el Derecho Internacional Humanitario" y, por tanto, "no tenían una ruta para tránsito a la legalidad", que es lo que ahora les ofrece el Gobierno.

El decreto 601 supone una nueva vía para la paz en Colombia, donde pese al acuerdo alcanzado en 2016 con las FARC, ha continuado la violencia por la lucha entre grupos rivales para ocupar el vacío dejado por la otrora primera guerrilla del país.

DIÁLOGO CON EL ELN

Esta oferta del Gobierno se produce justo cuando se intenta resucitar el diálogo de paz con el ELN, que comenzó en 2017 bajo la Presidencia de Juan Manuel Santos y se rompió dos años después, ya con Duque en la Casa de Nariño, por un atentado perpetrado por la guerrilla contra una escuela de cadetes de Bogotá.

El Gobierno ha nombrado recientemente a los ex guerrilleros 'Francisco Galán' y 'Felipe Torres' como "promotores de paz" y ha planteado al ELN retomar el diálogo de paz siempre y cuando cumpla dos condiciones previas: cesar sus actividades criminales y liberar a los secuestrados.

El ELN ha rechazado el nombramiento de los "promotores de paz", a quienes considera "funcionarios" al servicio de Duque, y se ha negado a acatar esos dos requisitos porque los interpreta como una imposición unilateral del Gobierno. Además, ha anunciado que la tregua unilateral declarada para abril por el coronavirus expirará con el arranque de mayo.

Ceballos ha aclarado que la propuesta gubernamental es una desmovilización individual, reiterando que en el caso del ELN --y solo en ese caso-- "de cumplirse las condiciones impuestas por el señor presidente, es decir, la entrega de todos los secuestrados y ceses de acciones criminales, se podría entablar un diálogo y llegar a un acuerdo de paz"

Interrogado sobre la decisión del ELN de no prorrogar la tregua unilateral, lo ha atribuido a "una falta enorme de sintonía de los cabecillas" y "con una realidad que necesita la no acción la violenta". "En medio de una situación económica complicada y que las personas están intentando protegerse, me parece una decisión desafortunada", ha dicho.