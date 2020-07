Colombia.- Duque alerta sobre las "estafetas del 'neochavismo'" en Colombia

Petro desata la polémica al llamar a la "desobediencia civil" contra el Gobierno

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha alertado sobre las "estafetas del 'neochavismo'" que se estarían instalando en el país para generar el "caos", en una alusión velada al senador izquierdista Gustavo Petro, que ha llamado a la "desobediencia civil".

"Sabemos también que en estos momentos de pandemia no faltan los correveidiles y los estafetas del 'neochavismo' que quieren en nuestras naciones salir a sembrar el caos" para "acceder al poder", dijo Duque durante la cumbre virtual de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en la que Colombia asumió la Presidencia pro témpore.

Además, advirtió de que no es un fenómeno exclusivo de Colombia, ya que "muchos países han visto ese discurso", que se basa en "el insulto, el agravio, enmasillar el nombre de otros, aprovecharse de las noticias falsas y, también, en sembrar veneno discursivo para que sea el odio el que lleve los destinos de nuestros países".

"Hoy más que nunca rechazamos ese espíritu de la destrucción, casi apología del delito, que busca fracturar el espíritu de la integración y del libre desarrollo de la empresa como función social", declaró, según informa el diario colombiano 'El Espectador'.

Duque reivindicó que "ese es el verdadero pensamiento bolivariano". "No el que trataron de convertir en propaganda intérpretes interesados en desvirtuar el discurso bolivariano para construir sobre él el ascenso de las dictaduras que arruinaron comunidades enteras, como hemos visto en la hermana república de Venezuela", defendió.

El ex presidente colombiano y padrino político de Duque, Álvaro Uribe, ya dijo el lunes en un foro digital que "hoy en Colombia hay sectores que están creando un ambiente de pre 'chavismo' diciendo que todo es malo, todo es corrupto, que no hay equidad".

Uribe achacó a este supuesto clima pre 'chavista' las investigaciones contra Centro Democrático, el partido fundado por él, por presunta financiación irregular de la campaña que llevó a Duque a la Casa de Nariño.

"Unos estafetas del narcotráfico, otros somos estafetas de la decencia y la dignidad", contestó Petro a Duque vía Twitter el mismo miércoles. "El narcotráfico y la decencia existen en Colombia, la invención de Uribe que repite Duque no", apostilló.

DESOBEDIENCIA CIVIL

Este jueves, la escalada de tensión ha continuado con otro 'tweet' en el que Petro sostiene que "el 'neochavismo' es para tapar el 'ñeñeuribismo'", en alusión a dicha investigación, bautizada por la prensa colombiana como 'ñenepolítica'. "Lo que somos es, y somos multitud, estafetas de la decencia y la dignidad", ha afirmado.

Petro está en el punto de mira desde el pasado fin de semana, cuando hizo un llamamiento a la "desobediencia civil" de los colombianos por considerar que el Gobierno de Duque no es legítimo porque habría ganado las elecciones apoyado en la corrupción.

"Debemos afirmar hoy sin dudas que Colombia Humana ganó las elecciones presidenciales del 2018. El resultado de Duque está manchado por el fraude de la compra masiva de votos con dineros del narcotráfico", escribió. Petro fue el candidato presidencial de Colombia Humana a dichos comicios, donde llegó a pasar a segunda vuelta perdiendo.

Ante la polémica generada, el ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19 ha reivindicado que la desobediencia civil no es un acto de rebelión sino "una acción de alta conciencia colectiva, de emancipación ciudadana y no violenta", de acuerdo con 'El Tiempo'.

Para argumentarlo ha acudido a un antiguo 'tweet' del propio Duque, que decía: "La resistencia civil no es violenta, es persuasiva y pedagógica". "Estoy de acuerdo", ha declarado Petro.