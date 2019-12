Colombia.- Duque remodela la cúpula militar de Colombia tras los escándalos por DDHH y corrupción en las FFAA

Publicado 27/12/2019 20:59:38 CET

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha anunciado este viernes un cambio en la cúpula militar del país, con la salida del comandante del Ejército, el general Nicasio Martínez, tras una serie de escándalos en las Fuerzas Armadas por violaciones de los Derechos Humanos y corrupción.

"Hoy hemos tenido una conversación profunda, una conversación donde hemos reconocido su gran servicio a nuestro país y hemos tomado la decisión (...) para que el general Nicasio Martínez deje la Comandancia del Ejército", ha anunciado Duque desde la Casa de Nariño.

"Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solamente he acogido, sino que los he acogido con un inmenso sentimiento gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio", ha explicado.

Duque ha asegurado que Martínez "ha cumplido" y "con importantes resultados", apuntando a los "golpes" al narcotráfico y a los grupos armados, así como y a la erradicación de los cultivos ilegales, según informa 'El Espectador'.

Martínez será sustituido por el general Eduardo Zapateiro, hasta ahora director de la Escuela de Cadetes José María Córdoba y del Batallón Colombia en el Sinaí, en lo que Duque ha avanzado que será una "transición ordenada".

La salida de Martínez se produce tras un año especialmente convulso para las Fuerzas Armadas colombianas. Un reportaje del 'New York Times' reveló que el ya ex comandante del Ejército ordenó a la tropa mejorar los números, sin distinguir entre capturas y bajas, lo que avivó el fantasma de los 'falsos positivos', como se conoce popularmente a los civiles presentados como combatientes abatidos por los uniformados para obtener beneficios laborales.