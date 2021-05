Duque sostiene que es "injusto" generalizar respecto al comportamiento de las fuerzas de seguridad de Colombia

Un policía de Colombia durante las protestas contra la reforma tributaria - Chepa Beltran/VW Pics via ZUMA W / DPA

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha defendido que es "injusto" generalizar respecto al comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública, en el marco de las protestas antigubernamentales que sacuden el país latinoamericano desde hace más de dos semanas, que han dejado varias víctimas mortales.

El mandatario también ha asegurado que ha mantenido una postura de "cero tolerancia" a conductas de miembros de las fuerzas de seguridad "que violen los Derechos Humanos, la Constitución y la ley", ha recogido Caracol Radio.

Las palabras de Duque han tenido lugar durante un encuentro con jóvenes de todo el país, donde también ha reconocido que es "injusto" señalar que todos los que se expresan "pacíficamente" en las calles son "vándalos, terroristas o criminales".

"Eso no es justo, no procede, no tiene lugar. Como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la fuerza pública", ha reiterado.

Miles de ciudadanos de las principales ciudades de Colombia, como Bogotá, Cali o Medellín, han vuelto a llenar la noche de este miércoles las calles del país latinoamericano para protestar contra el Gobierno. Las marchas han sido en su mayoría pacíficas, aunque se han registrado algunos enfrentamientos y disturbios a lo largo de la jornada.

En este sentido, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, ha detallado que, de las 170 movilizaciones registradas por las autoridades, únicamente en once fue necesaria la intervención de las autoridades. De acuerdo con los datos del Gobierno, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se activó en Popayán, Pasto, Neiva, Medellín, Barranquilla, Pereira y Bogotá, donde tuvieron lugar enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad al final de la jornada.

Las protestas, que han dejado más de 40 muertos hasta el momento, según organizaciones civiles, comenzaron como una movilización contra una reforma fiscal planteada por el Ejecutivo, pero, una vez retirada, los manifestantes reclaman medidas para atajar la desigualdad en el país.