Noboa desmiente a Petro y dice que Ecuador bombardea grupos colombianos dentro de su frontera

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha desmentido este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, que en la víspera le acusó de bombardear área de Colombia cercanas a la frontera común. "Sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio", ha escrito en sus redes sociales.
Noboa ha confirmado estos últimos bombardeos como parte de una operación de las autoridades de su país contra los grupos del crimen organizado, principalmente colombianos, que han logrado infiltrarse en territorio ecuatoriano gracias a la permisividad del Gobierno de Gustavo Petro en la frontera.
"Junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos", ha dicho Noboa. "Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas", ha incidido el presidente ecuatoriano.
"Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo. Nosotros no daremos un paso atrás", ha enfatizado Noboa, quien ha acusado a las autoridades colombianas de haber dado cobijo a la familia del conocido narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias 'Fito'.
Noboa ha asegurado que los familiares del ínclito criminal habrían cruzado la frontera en medio del toque de queda nocturno decretado en cuatro provincias del país hasta el 31 de marzo, como parte del operativo contra el crimen organizado.
El cruce de declaraciones ha continuado con Petro informando desde sus redes sociales de que "hay 27 cuerpos calcinados" como consecuencia de estos ataques. Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden", ha dicho.
"Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble", ha insistido Petro, quien ha asegurado que estos ataques han afectado a "muchas" familias que habían decidido "pacíficamente reemplazar sus cultivos de hoja de coca por cultivos legales".
En su último consejo de ministros celebrado en la víspera, Petro advirtió de que se había bombardeado desde Ecuador territorio colombiano cercano a la frontera. "Han aparecido bombas (...) Se va a investigar bien (...) Ya van muchos estallidos", afirmó.
Petro ha compartido además en una publicación una imagen de una de estas bombas que habrían sido lanzadas desde territorio ecuatoriano. "Cayó a cien metros de la vivienda de una familia campesina empobrecida", ha denunciado.
El mandatario hizo hincapié en que existe una grabación de estos hechos, "que debe hacerse pública", y que habría llegado desde Ecuador. Asimismo, contó que pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que interceda ante Noboa. "Nosotros no queremos ir a una guerra", declaró.
NOBOA AFIRMA QUE LUISA GONZÁLEZ TAMBIÉN SALIÓ HACIA COLOMBIA
Del mismo modo, Noboa ha asegurado que la excandidata presidencial y aliada del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Luisa González, cruzó también hacia Colombia en pleno toque de queda y que lo habría hecho "al mismo tiempo" que la familia de 'Fito'. "Nosotros seguiremos limpiando y levantando a Ecuador", ha dicho.
González ha respondido este mensaje de Noboa en redes señalando que pronto le dará más detalles de su agenda internacional. "Estaré en varios países", ha escrito, añadiendo en una publicación posterior que eran "cientos de personas" las que habían tomado un vuelo desde el aeropuerto de Quito "en pleno toque de queda".
González está siendo investigada por la Fiscalía por la presunta financiación irregular de su campaña de 2023 con dinero procedente de Venezuela, en el marco de la operación conocida como 'Caja Chica'.
Las relaciones entre Colombia y Ecuador no pasan por su mejor momento. Al cruce de reproches y ataques dialécticos entre ambos gobiernos se suma la guerra comercial iniciada en enero, cuando Quito anunció la imposición de aranceles de un 30%, que luego escaló al 50%, a las exportaciones colombianas, en respuesta a la supuesta permisividad de Bogotá con el narcotráfico.
Colombia decidió actuar con reciprocidad y gravó también al 50% varios de las exportaciones ecuatorianas y suspendió además de manera momentánea la venta de energía al país vecino.