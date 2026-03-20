Colombia da "por superada" la crisis con Ecuador por los ataques a grupos criminales en la frontera

Archivo - El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha dado este viernes "por superada" la crisis diplomática abierta esta semana con Ecuador por los bombardeos efectuados por este país contra posiciones de grupos criminales, en la frontera de ambos países.

"Se considera pertinente dar por superado el evento y avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, mediante nuevos acercamientos entre los mandos militares de ambas naciones y la consolidación de protocolos operacionales en zonas de frontera", ha anunciado el presidente colombiano, Gustavo Petro, en un comunicado atribuido al Ministerio de Defensa pero difundido en su cuenta de X.

El mandatario ha hecho este anuncio después de que la comisión técnica formada por los titulares de Defensa de los dos países haya concluido, tras una visita "al sitio de los hechos", que "aunque no existe 100% de certeza, hay una muy alta probabilidad de que el artefacto impactó en territorio ecuatoriano y, tras rebotar, cayó en territorio colombiano, recorriendo aproximadamente 210 metros, sin generar afectaciones a personas o bienes".

Asimismo ha destacado que ambos países coinciden en que Ecuador realizó su "operación", "con el objetivo de afectar amenazas criminales, sin intención alguna de provocar, afectar o generar desconfianza con Colombia". El trabajo de Bogotá y Quito "evidencia, madurez, profesionalismo y respeto mutuo en la búsqueda de la verdad de lo sucedido", ha asegurado.

Horas antes, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha asegurado que "en un mes saldrán con un cuento más", en una entrevista concedida a Radio Centro en la que ha achacado la disputa a que en el país vecino "están en época de elecciones" y a que Petro está siendo presionado por la industria colombiana por los efectos de la guerra arancelaria que ambos mantienen desde las últimas semanas.

Sus declaraciones llegan a pocos días de que ambos gobiernos se reúnan los próximos 23 y 24 de marzo en Lima, capital de Perú, en principio para abordar esta crisis, en un evento auspiciado por la Comunidad Andina.

Ecuador ha confirmado que ha estado bombardeando posiciones de los grupos criminales, que define como sobre todo colombianos, pero reiterando que siempre dentro de los límites de su frontera, si bien ha acusado al país vecino de no hacer lo suficiente para evitar que se mueven con libertad de un lado a otro.