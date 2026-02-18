Colombia demanda a Ecuador ante la Comunidad Andina contra por su arancel del 30%

La ministra de Comercio de Colombia, Diana Marcela Morales - Europa Press/Contacto/Sebastian Barros

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha presentado este martes una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN) contra el arancel del 30% impuesto por Ecuador a las importaciones colombianas, que el organismo ha admitido a trámite dando paso a una investigación.

El Ministerio de Comercio colombiano ha interpuesto dos recursos con el objetivo de que se levante el arancel, si bien la CAN ha aceptado uno de ellos, que pide que lo que Ecuador denomina como "tasa" sea calificado de "gravamen", según ha revelado la emisora colombiana Caracol. De este modo, la entidad tendrá que determinar si la decisión adoptada por Quito vulnera las reglas comerciales vigentes entre los países miembros.

El Ejecutivo dirigido por Gustavo Petro está preparando además un decreto para imponer aranceles en represalia a más de 20 productos ecuatorianos, mientras la CAN lleva a cabo el procedimiento, de acuerdo a las informaciones del diario 'El Comercio'.

Por su parte, el Gobierno ecuatoriano ya ha respondido, presentando "tres procesos en defensa de sus derechos comerciales y de seguridad" ante la CAN. Así lo ha anunciado en un comunicado en redes sociales, denunciando "incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia, así como medidas que resultan incompatibles con los compromisos asumidos a nivel comunitario".

Asimismo, ha aprovechado para recalcar que Bogotá está respondiendo a una "tasa del 30%" impuesta por Quito a los productos colombianos, incidiendo en que esta fue "adoptada por razones de seguridad nacional ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional".

"Ecuador ratifica su voluntad de resolver estas diferencias en el marco de la institucionalidad y de garantizar un comercio bilateral basado en reglas claras, condiciones equitativas y respeto mutuo a los compromisos comunitarios y a la lucha conjunta en materia de seguridad", ha asegurado.