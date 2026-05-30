Colombia denuncia que Noboa ha cometido injerencia electoral al rescindir el aumento de sus aranceles

Archivo - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa - Europa Press/Contacto/Isaac Castillo/Ecuador Presi

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha acusado al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de inmiscuirse en las elecciones colombianas de este domingo al anunciar la retirada de "la tasa de seguridad" arancelaria aplicada a las importaciones procedentes de Colombia tras un acuerdo con el candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella, aunque también ha informado de que retirará los aranceles impuestos a productos ecuatorianos.

En el fondo de la guerra comercial entre ambos países se encuentran las profundas discrepancias ideológicas entre Noboa y el izquierdista presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, y la pasividad, asegura el presidente ecuatoriano, de la que han hecho gala las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico.

Dentro del mismo anuncio, y para ratificar todavía más su afinidad con el derechista De la Espriella, Noboa se comprometió a pactar acuerdos bilaterales con el candidato de ultraderecha y líder de Defensores de la Patria si gana las elecciones.

Para el Gobierno colombiano, el anuncio de Noboa esconde un carácter "engañoso" bajo su apariencia de "buena voluntad" porque, primero, es "resultado de las órdenes perentorias de eliminación de esos aranceles expedidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN)" y, después, representa "una deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia".

"Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático", ha condenado el Ministerio de Exteriores colombiano en un comunicado publicado este sábado.

No obstante y, "en coherencia con la anunciada normalización de las condiciones comerciales" y "con el propósito de restablecer plenamente la simetría en las relaciones económicas bilaterales", Colombia "procederá igualmente a derogar las medidas adoptadas para mitigar las distorsiones generadas por las restricciones implementadas por Ecuador, reafirmando así su compromiso con el libre comercio intracomunitario, la integración andina y el fortalecimiento de la relación entre los dos Estados".