Colombia y Ecuador se reúnen la próxima semana en Lima tras la crisis en la frontera, según medios

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. - Jorge Londono / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Colombia y Ecuador se reúnen la próxima semana en Lima, la capital de Perú, para abordar la última crisis diplomática causada por los bombardeos en la frontera, en un evento auspiciado por la Comunidad Andina.

A la espera de conocer por quién estará encabezada cada delegación, la reunión está prevista para el 23 y el 24 de marzo, con la presencia del secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, según informa Caracol Radio.

La disputa diplomática entre ambos países está relacionada no solo con la seguridad fronteriza, sino también con una guerra arancelaria, que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, lanzó entre reproches a su par colombiano, Gustavo Petro, por no hacer supuestamente lo suficiente para combatir el crimen organizado.

El encuentro en Lima se producirá después de un primer acercamiento este miércoles de los ministros de Defensa de ambos países, quienes acordaron formar una comisión conjunta para investigar lo ocurrido en la frontera.

Ecuador ha confirmado que ha estado bombardeando posiciones de los grupos criminales, que define como sobre todo colombianos, pero reiterando que siempre dentro de los límites de su frontera, si bien ha acusado al país vecino de no hacer lo suficiente para evitar que se mueven con libertad de un lado a otro.

Petro ha insistido en que los ataques han caído en territorio colombiano y ha publicado una fotografía de un proyectil aparecido en unos cultivos de hoja de coca, en el municipio de Ipales, en el departamento de Nariño.