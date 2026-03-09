EEUU asegura a Petro no ser detenido en su encuentro del 3 de febrero

Archivo - EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será detenido durante su reunión del 3 de febrero - Europa Press/Contacto/Camilo Erasso - Archivo

COLOMBIA, 23 Jan (EUROPA PRESS)

En una reciente confirmación por parte del gobierno de Colombia, se ha asegurado que Estados Unidos ha ofrecido garantías plenas para el presidente Gustavo Petro durante su visita a Washington, donde se encontrará con el presidente Donald Trump. Este anuncio llega en un momento tenso, recordando el arresto del mandatario venezolano Nicolás Maduro por el Ejército estadounidense el pasado 3 de enero en Caracas, bajo acusaciones de narcotráfico, una situación que también involucra a Petro según afirmaciones de Trump.

El presidente estadounidense no ha tardado en mostrarse contundente en redes sociales tras la detención de Maduro, advirtiendo a Petro con un mensaje directo: "Más vale que vigile su culo", a su vez, lo acusó de tener "fábricas donde hace cocaína". Este contexto ha generado una atmósfera de incertidumbre respecto a la seguridad judicial del mandatario colombiano en suelo norteamericano.

Desde el gobierno colombiano, se informó que tras un diálogo este viernes entre la ministra de Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se confirmó que "al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado". Esto representa un paso importante para la diplomacia colombiana en asegurarse de que la visita transcurra sin contratiempos legales para Petro.

Los temas previstos para la agenda de la reunión entre Petro y Trump incluyen "la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica". Dichos puntos sugieren un enfoque integral hacia la cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, centrándose en áreas críticas de interés mutuo y buscando estrategias comunes para abordar tanto los desafíos de seguridad como las potenciales avenidas de desarrollo económico compartido.