EEUU celebra que "la justicia prevaleció" tras absolución de Álvaro Uribe, expresidente de Colombia

COLOMBIA, 21 Oct (EUROPA PRESS)

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, revocando así la condena de doce años de arresto domiciliario impuesta anteriormente. Esta decisión ha sido celebrada por el Gobierno de Estados Unidos, que considera que "la justicia ha prevalecido" en este caso que ha descrito como una "caza de brujas" contra Uribe y su familia.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, expresó su satisfacción a través de un mensaje en su perfil de la red social X, destacando el triunfo de la justicia colombiana. La absolución del exmandatario se produce tras un fallo inicial que fue criticado por el juez Manuel Antonio Merchán, quien señaló deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas y errores en el análisis lógico de los testimonios y documentos.

Uribe, quien fue el primer exmandatario condenado penalmente en Colombia el 1 de agosto, había sido sancionado también con una multa de más de 3.444 millones de pesos. La causa contra él había comenzado en 2012, tras una denuncia contra el senador Iván Cepeda, acusado por Uribe de intentar obtener falsos testimonios en su contra. Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando se acreditó lo contrario a las acusaciones del expresidente.