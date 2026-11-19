Archivo - El presidente d Colombia, Abelardo De La Espriella - Sebastian Barros / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Colombia y Estados Unidos han reafirmado la solidez de su alianza en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico, desmintiendo una información publicada por 'The New York Times' que apuntaba a un supuesto rechazo por parte del Gobierno colombiano de un plan de operaciones conjuntas entre ambos países.

El presidente de colombiano, Abelardo de la Espriella ha calificado la noticia de "falsa" y ha asegurado que "no he rechazado ninguna propuesta del Gobierno del presidente (estadounidense) Donald Trump". Asimismo, ha defendido que la cooperación bilateral en seguridad, inteligencia y lucha contra los cárteles de la droga y las organizaciones narcoterroristas es "sólida y cada vez más estrecha".

El dirigente ha precisado que las peticiones de Colombia a Washington se centran en reforzar las capacidades militares, tecnológicas, operativas y de inteligencia de la Fuerzas Públicas, y no en solicitar el despliegue de tropas estadounidenses en el país. Sobre esta última posibilidad, ha recordado que cualquier decisión correspondería al Congreso de la República.

También ha subrayado que Colombia dispone de unas fuerzas militares profesionales y experimentadas que necesitan más recursos, herramientas y tecnología para combatir estas organizaciones. Cualquier iniciativa, ha añadido, deberá ajustarse a la Constitución, la soberanía nacional y los procedimientos legales.

En su mensaje, De la Espriella ha insistido en que la alianza con Estados Unidos está "más fuerte que nunca" y ha señalado al narcoterrorismo como enemigo común. Además, ha advertido de que ni lo criminales ni la difusión de informaciones falsas podrán "romper" la cooperación hemisférica.

El mandatario ha elogiado también al secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, al que ha calificado de "verdadero patriota", destacando su trayectoria y compromiso con la defensa de su país. Asimismo, ha expresado el reconocimiento del Gobierno colombiano por su amistad y colaboración en favor de la libertad, la seguridad y la democracia, y ha proclamado que ambos países y el Escudo de las Américas son "invencibles".

Por su parte, Hegseth ha respaldado públicamente este desmentido y ha tachado la información de "totalmente falsa". "Nuestra alianza para derrotar a los narcoterroristas que amenazan a su país y al nuestro es más fuerte que nunca", ha afirmado, antes de asegurar que la cartera que lidera estará junto a Colombia "hasta el final".