Colombia y EEUU inician un "acercamiento" tras el pulso público entre Trump y Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne con el encargado de negocios de EEUU en Bogotá, John McNamara - PRESIDENCIA DE COLOMBIA

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha reunido con el encargado de negocios de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, para un "primer acercamiento" con el que los dos países aspiran a superar la crisis diplomática abierta el fin de semana y marcada por las amenazas directas del mandatario estadounidense, Donald Trump, en redes sociales.

De la reunión, "larga, franca y constructiva", ha salido un mínimo consenso acerca de la necesidad de "subsanar el actual impase en las relaciones bilaterales", así como de celebrar a futuro otras reuniones "con el objetivo de llegar a una pronta solución", ha explicado este martes el Ministerio de Exteriores colombiano en un comunicado.

Uno de los primeros gestos será la vuelta a Washington del embajador de Colombia, Daniel García-Peña, tal como ha confirmado él mismo en declaraciones a Blu Radio, un día después de ser llamado a consultas. Según García-Peña, las dos partes han acordado mantener activos los canales diplomáticos y suavizar el "enfrentamiento verbal", si bien Petro habría expresado su "preocupación" por algunos términos utilizados por Trump.

El presidente estadounidense calificó a su homólogo colombiano de "líder del narcotráfico" y amenazó con la imposición de aranceles a las exportaciones hacia el país norteamericano, si bien esta advertencia no ha llegado a consumarse. El encargado de negocios alegó en el encuentro con Petro que es competencia "exclusiva" de Trump, según la nota de Exteriores.

El Gobierno colombiano ha subrayado su compromiso con la erradicación de cultivos ilegales y trasladó a Estados Unidos una batería de "cifras reales de la lucha contra las drogas, por ejemplo para acreditar que han aumentado la erradicación de cultivos. Colombia considera "deseable" que estos esfuerzos "se sigan haciendo de manera coordinada con Estados Unidos".