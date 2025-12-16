EEUU designa como terrorista a la banda colombiana Clan del Golfo

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Craig Hudson - Pool via CNP

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Administración de Donald Trump ha anunciado este martes que ha designado como organización terrorista extranjera a la banda colombiana Clan del Golfo, que actualmente mantiene contactos con el Gobierno de Colombia en el marco de la política de "paz total" de Gustavo Petro.

"Hoy, el Departamento de Estado está designando al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera y terrorista global especialmente designado", reza un comunicado publicado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a través de la página web de su oficina.

Washington ha sostenido que esta banda, con sede en Colombia, es "una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros", cuya "principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas". "Es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, militares y civiles en Colombia", ha dicho.

En este sentido, Rubio ha subrayado que "Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger" al país y "detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales". "Nos comprometemos a negar la financiación y los recursos a estos terroristas", ha concluido.

Esta medida llega apenas diez días después de que Bogotá y el grupo criminal, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, acordara en la capital de Qatar, Doha, la creación a partir de marzo de tres zonas temporales para la "reubicación progresiva" de combatientes. El documento contempla la "suspensión" de la ejecución de las órdenes de captura, así como aquellas con fines de extradición.

Las partes también acordaron --bajo los auspicios de un grupo de cinco países mediadores entre los que estaba España-- llevar a cabo "acciones humanitarias" concretas para determinar "las condiciones de salud de los integrantes del grupo armado en centros penitenciarios dentro y fuera del país".