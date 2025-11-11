EEUU resta credibilidad a las acusaciones de Petro: "se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar"

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha tratado de restar credibilidad a las acusaciones sobre un presunto plan para encarcelar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de quien ha dicho que "se presenta a sí mismo como un nuevo (Simón) Bolívar".

"Como todos saben, no se puede creer ciegamente en todo lo que publican los medios, con el debido respeto a los periodistas", ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por Radio Caracol, después de que la revista colombiana Cambio haya difundido una fotografía en la que aparecen Petro y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, ambos vestidos con el uniforme naranja de los reclusos en Estados Unidos.

Según la fotografía publicada, la imagen está sobre una carpeta azul que sostiene el subjefe de gabinete de la Presidencia estadounidense, James Blair, acompañado por los senadores Lindsey Graham y Mike Lee y el director de la Oficina de Asuntos Legislativos de la Presidencia, James Braid, lo que ha llevado al mandatario colombiano a acusar a Washington de urdir una estrategia para sancionarlo y eventualmente encarcelarlo, vinculándolo al narcotráfico.

En este sentido, el 'número dos' de la diplomacia estadounidense ha señalado que "el presidente (estadounidense, Donald) Trump considera que el narcotráfico no debe verse únicamente como un asunto judicial, sino como un problema de seguridad nacional".

Además, en alusión a las palabras de Petro, Landau ha afirmado que es "lamentable" y ha criticado al mandatario colombiano porque "se presenta a sí mismo como un nuevo Bolívar, aunque claramente no lo es". "Cuando un dirigente fundamenta su popularidad en discursos del pasado, termina llevando al país a la miseria en lugar de la prosperidad", ha agregado.

Estas declaraciones llegan un día después de que Petro haya acusado al al senador estadounidense Bernie Moreno, republicano por el estado de Ohio, de "fraguar" un plan junto a las autoridades de Estados Unidos para encarcelarlo "haciéndome pasar por narcotráficante".

Así lo ha manifestado en su cuenta de la red social X, indicando que el senador busca "vengarse" por los "debates" promovidos por Petro en el pasado sobre presuntos casos de corrupción "en el robo del Banco del Pacífico y la urbanización ilícita de la sabana de Bogotá y el lavado de activos" ligados a los hermanos del estadounidense.

El mandatario ha considerado que los cuatro políticos estadounidenses de la fotografía "se dejaron convencer de la historia de Bernie Moreno (...) Creen que financió Venezuela mi campaña, cuando ha sido examinada por la misma derecha dominante en la institución electoral durante tres años seguidos y en profundidad".

En esta línea, ha defendido que no está "comprometido en ningún delito" y ha advertido de que "ahora los mismos aliados del narco quieren reescribir la historia", si bien ha asegurado que "el pueblo de Colombia no los dejará". "Que el presidente de Estados Unidos acepte este tipo de "fake news" entre sus asesores, demuestra el irrespeto total al pueblo colombiano, su medio siglo de muertes por centenares de miles de mis conciudadanos asesinados por una estrategia antidrogas basada en el control político y militar en el país e ineficaz en la disminución del consumo de cocaína en Estados Unidos", ha denunciado, antes de anunciar que llamará a consultas al representante de Bogotá en Washington, Daniel García.