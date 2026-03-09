EEUU extraditó al líder criminal 'Pipe Tuluá' antes del encuentro Trump-Petro en Washington

Archivo - Extraditan a EEUU al líder criminal 'Pipe Tuluá' en vísperas del encuentro entre Trump y Petro en Washington - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 3 Feb (EUROPA PRESS)

Andrés Felipe Marín, conocido en los círculos criminales como 'Pipe Tuluá', cabecilla del grupo delictivo La Inmaculada, fue extraditado a Estados Unidos el pasado martes. El líder de la organización criminal enfrentará en tierras estadounidenses tres cargos por narcotráfico, justo antes de la importante reunión en la Casa Blanca entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, Gustavo Petro y Donald Trump, respectivamente.

Marín fue transportado bajo estrictas medidas de seguridad desde una estación de policía en Bogotá hasta las instalaciones de la Dirección Antinarcóticos, ubicadas al lado del aeropuerto El Dorado. Desde allí, emprendió su viaje hacia Estados Unidos, donde una corte en Texas le espera por su supuesta implicación en la distribución de drogas a gran escala, trabajando mano a mano con otros grupos criminales de renombre como La Línea, el Cártel de Sinaloa y la colombiana Oficina de Envigado.

'Pipe Tuluá' se encontraba cumpliendo una condena de 30 años en Colombia por delitos de homicidio, extorsión y asociación ilícita. Sin embargo, se le adjudica haber continuado liderando las operaciones de La Inmaculada desde detrás de las rejas, razón por la cual su vigilancia se intensificó con su traslado a una comisaría en la zona céntrica de Los Mártires, en Bogotá.

Su extradición ocurre en un momento clave para las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, con la esperanza de suavizar las tensiones entre Petro y Trump. La entrega de criminales de alta importancia ha sido una constante en las discusiones entre ambos países.

La Inmaculada, con base en Valle del Cauca y con operaciones centradas en la ciudad de Tuluá, ha visto un incremento en sus actividades violentas, especialmente tras la captura de Mauricio Marín Silva, alias 'Nacho' y hermano de 'Pipe Tuluá'. Este hecho ha marcado un antes y un después en la trayectoria delictiva de la agrupación, avivando los conflictos en el oeste colombiano.