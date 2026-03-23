EEUU investiga a Petro por presuntos lazos con el narcotráfico

Archivo - EEUU investiga a Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

COLOMBIA, 20 Mar (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Estados Unidos han emprendido una investigación sobre Gustavo Petro, presidente de Colombia, por presuntas conexiones con actividades de narcotráfico y por la financiación de su campaña electoral con fondos ilícitos. Según revelaciones a 'The New York Times', esta indagación está en sus fases iniciales y está siendo llevada a cabo por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn con apoyo de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Este escrutinio ocurre en un contexto donde las relaciones entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Petro habían alcanzado un punto de estabilidad, marcado incluso por la visita del colombiano a la Casa Blanca, después de un periodo de tensión caracterizado por amenazas y acusaciones cruzadas, incluidas las insultantes declaraciones de Trump, quien se refirió a Petro como un "lunático con problemas mentales" y no descartó una intervención militar en Colombia, similar a la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela en enero de 2026.

La investigación surge también en medio de una campaña electoral en Colombia, con Iván Cepeda, candidato cercano a Petro, como uno de los favoritos. La interferencia de Trump en los procesos electorales de la región no es nueva, habiendo vinculado en ocasiones anteriores el apoyo estadounidense a la elección de candidatos de su preferencia, como ocurrió en Honduras.

Trump ha utilizado antes investigaciones contra adversarios para avanzar su agenda, especialmente en Latinoamérica, siguiendo una política más intervencionista, en línea con la Doctrina Monroe del siglo XIX.

Carlos Giménez, congresista republicano, se ha hecho eco de las noticias y expresó su satisfacción frente a las acusaciones contra Petro, denunciando su "acción ilegal patética" y catalogándolo como un "delincuente drogadicto". Giménez, perteneciente a la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos, espera la "pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro", criticando duramente su impacto en Colombia y señalando que la izquierda solo "trae miseria y violencia".