EEUU investiga a Petro por supuestos vínculos con el narcotráfico

Archivo - Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos con el narcotráfico y la financiación de su campaña con dinero procedente de la droga.

Las fiscalías de Manhattan y Brooklyn están detras de estas investigaciones, que se encuentra en su fase inicial y han contado con la colaboración de la Agencia Federal Antidrogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), según han revelado fuentes a 'The New York Times'.

La investigación llega en un momento en el que la relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano se habían estabilizado, visita de éste a la Casa Blanca incluida, después de varios meses de amenazas, acusaciones, e incluso entre insultos del estadounidense.

Trump llegó a calificar de "lunático con problemas mentales" a Petro, llegando incluso a amenazar con una intervención militar, en lo que sería una suerte de antesala de la histórica operación estadounidense sobre Caracas, en enero de 2026, para detener al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Asimismo, la investigación también tiene lugar en plena en plena campaña electoral en Colombia, donde el candidato afín al presidente Petro, Iván Cepeda, parte como destacado favorito. No sería la primera vez que Trump irrumpe en los procesos electorales de la región, llegando incluso a condicionar cualquier tipo de ayuda a la victoria de su favorito, como ya ocurrió en el caso de Honduras.

Tampoco sería la primera vez que Trump aprovecha una investigación contra un rival para sus propios intereses, en este caso para impulsar su agenda exterior, que como ya quedó claro a finales de 2025, sería mucho más intervencionista en América Latina, en un corolario a la tradicional 'Doctrina Monroe', del siglo XIX.

El congresista republicano Carlos Giménez se ha hecho eco de la información del citado diario neoyorquino y ha celebrado que Petro "tendrá que enfrentar las consecuencias de su patético accionar ilegal ante la Justicia estadounidense".

"Los colombianos están hartos de que un delincuente drogadicto esté en la Casa de Nariño", ha vituperado Giménez, quien forma parte de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de Estados Unidos.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, esperamos con júbilo la pronta captura del delincuente narcoterrorista de Gustavo Petro", quien "le ha hecho un daño irremediable a Colombia. Ojalá los colombianos se hayan dado cuenta de que la izquierda solo trae miseria y violencia", ha cargado.