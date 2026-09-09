Colombia y EEUU sellan su cooperación nuclear civil y sobre minerales críticos con dos memorandos de entendimiento

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y su esposa, Ana Lucía Pineda, posa junto al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, su mujer Jeanette Rubio, en Barranquilla - DE LA ESPRIELLA EN X

De la Espriella alude a la apertura de "nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad" a propósito de esta la "agenda conjunta" tratada con Rubio

La oposición alerta de una posible "entrega de aspectos estratégicos" de la "soberanía" nacional

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos han firmado este martes dos memorandos de entendimiento en aras de impulsar la cooperación nuclear civil y en materia de minerales críticos y tierras raras, en el marco de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al país sudamericano.

"Estos acuerdos forman parte de los esfuerzos de nuestros países por revitalizar la asociación entre Estados Unidos y Colombia, que cuenta con más de 200 años de historia, y restablecerla como pilar fundamental de la seguridad y la cooperación económica en nuestro hemisferio", destaca la cartera de Rubio en un comunicado.

Con relación al memorando sobre minerales críticos, ha sido establecido un marco entre Washington y Colombia para garantizar cadenas de suministro "resilientes, diversificadas y justas de minerales críticos y tierras raras", comprometiéndose ambos gobiernos a "movilizar el apoyo de los sectores público y privado", a través de "garantías, préstamos, capital, acuerdos de compra, seguros o facilitación normativa" para identificar y financiar "conjuntamente" proyectos de extracción y procesamiento "en un plazo de seis meses desde la firma".

En él se aboga por la "simplificación" de los trámites de concesión de permisos, mecanismos de fijación de precios que protejan el mercado --como los precios mínimos--, herramientas de evaluación de la seguridad nacional para la venta de activos de minerales críticos, inversión en tecnología de reciclaje de minerales y cooperación en materia de cartografía geológica.

Los minerales críticos son elementos químicos presentes en la naturaleza de los que, actualmente, existe una gran demanda, pero su suministro es escaso. Estos son empleados generalmente para la fabricación de toda clase de dispositivos tecnológicos, ayudando a mejorar los niveles de eficiencia, rendimiento, velocidad, durabilidad y estabilidad térmica.

Además, son altamente apreciados al estar estrechamente relacionados con la transición energética, siendo un ejemplo de ello los paneles fotovoltaicos, o las baterías de los vehículos eléctricos.

Algunos ejemplos de ello son el aluminio, el cromo, el cobalto, el cobre, el hierro, el plomo, el níquel, el zinc o las tierras raras, altamente codiciadas en la actualidad. En el caso de Colombia, existen indicios de concentraciones de litio en el noroeste del país, de cobre en zonas como el departamento del Chocó (en el Pacífico) o el tungsteno, recurso que recientemente ha sido hallado en el departamento de Caldas (centro) por una compañía que buscaba oro, plata y cobre en la zona, según recoge el diario 'Portafolio'.

SOBRE LA COOPERACIÓN NUCLEAR CIVIL

Por lo que respecta al memorando sobre cooperación nuclear civil, el Departamento de Estado estadounidense ha explicado que el mismo se basa en las obligaciones del Tratado de No Proliferación y en las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, en un momento en que, ha sostenido, "Colombia está considerando el uso de la energía nuclear para promover la seguridad energética".

El mismo expresa la "intención conjunta" de colaborar en el desarrollo de capacidades reguladoras, las alianzas con la industria y los intercambios científicos y académicos para apoyar el desarrollo de la infraestructura nuclear civil y la formación de personal en el país latinoamericano.

Asimismo, comprende la exploración de tecnologías nucleares de Estados Unidos --incluidos los reactores avanzados y modulares pequeños--, el combustible, los equipos y los servicios, así como desarrollar aplicaciones tanto energéticas como no energéticas, tales como reactores de investigación, radioisótopos --forma inestable de un elemento que emite radiación para transformarse en una forma más estable--, medicina nuclear, agricultura y gestión de residuos.

Cabe recordar que EEUU ya ha suscrito acuerdos bilaterales para la cooperación nuclear con fines pacíficos, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley de Energía Atómica de Estados Unidos, con otros países latinoamericanos como Argentina, Brasil, México o Paraguay.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN OBJETO DE CRÍTICAS

A propósito de la reunión mantenida este martes en la ciudad de Barranquilla, capital del departamento Atlántico, entre Rubio y el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, este último se ha pronunciado aseverando que este encuentro de alto nivel "ratifica con hechos y absoluta determinación" que la "alianza" entre Washington y Bogotá "está más firme que nunca".

"Avanzamos en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad regional, combatir frontalmente el narcoterrorismo, cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos", ha sostenido el líder ultraderechista en un mensaje en redes en el cual ha aseverado que su país "retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos".

Con relación a la visita de Rubio, no han tardado en salir al paso congresistas de la oposición como el excandidato presidencial izquierdista por el entonces oficialista Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien en un mensaje de vídeo difundido en redes sociales ha considerado que la misma posee "todas las características de ser un acto de entrega de aspectos estratégicos" de la "soberanía" nacional.

"El anuncio de que en esta visita se suscribirán acuerdos que comprometen la riqueza mineral y energética del país, que se abordarán asuntos propios de la seguridad nacional, así como otros temas fundamentales para el futuro de la Nación, me obliga a expresar públicamente mi más enfático rechazo a los compromisos que de manera inconsulta el señor De la Espriella está entregando al dominio de una potencia extranjera", ha espetado recordando que "todo acuerdo o convenio internacional" que suscriba el Ejecutivo central "deberá ser aprobado por el Congreso y la Corte Constitucional".

Por el contrario, el senador y director del partido derechista Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, quien se define a sí mismo en su descripción en redes como "el senador del Tigre" --apodo con el que se describe De la Espriella desde el inicio de su carrera por la Presidencia-- se ha mostrado optimista sobre la jornada afirmado creer que es "un avance determinante que va a tener efectos muy positivos en recuperar el control del territorio y traerle a los ciudadanos la tranquilidad y seguridad".

"El plano internacional se había vuelto una vergüenza, no solo por la conducta del presidente sino por sus decisiones de política, sobre todo en los temas de política criminal, lucha contra el terrorismo internacional y, obviamente, apoyo a las dictaduras del continente", ha indicado Gómez en declaraciones ante los medios haciendo alusión al predecesor al frente de la Casa de Nariño de Abelardo de la Espriella, Gustavo Petro.