El Ejército de Colombia confirma la muerte en combate de 'Miguelito', líder del Clan del Golfo en Antioquia

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Colombia ha confirmado la muerte de 'Miguelito', líder de una subestructura del Clan del Golfo que opera en Antioquia, durante un enfrentamiento en una zona rural del municipio de Frontino, en el oeste de este departamento, donde ha aumentado el nivel de la violencia en los últimos tiempos.

'Miguelito' comandaba la subestructura Edwin Román Velásquez Valle junto a 'Fidel', responsable del atentado a mediados de septiembre contra una base militar ubicada también en Frontino, que se saldó con tres militares heridos.

Según la versión del Ejército, el enfrentamiento surgió después de que una patrulla se aproximara a tres vehículos de alta cilindrada y fueran recibidos con disparos. En la huída, los militares encontraron a una de estas personas heridas, quien fallecería de camino al hospital, siendo identificado como 'Miguelito'.

En el pasado había formado parte de grupos armados como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), o el frente 34 de las desaparecidas FARC. En las filas del Clan del Golfo, tenía ahora a su cargo los corregimientos de Murrí y La Blanquita, zonas clave para la explotación ilegal de oro y el tráfico de armas.

En las últimas horas, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, reconoció que la situación en Antioquia no está yendo en 2025 como esperaban, después de que se hay registrado un ligero aumento del número de homicidios.

La zona se ha visto especialmente sacudida por la violencia en los últimos meses, sobre todo el norte del departamento, debido a la "convergencia criminal" que forman el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y el "cartel" del ELN, que se disputan los réditos del narcotáfico y la minería ilegal, ha explicado Sánchez.