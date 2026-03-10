El Ejército de Colombia detiene en 72 horas a otros dos hermanos del jefe de las disidencias 'Iván Mordisco'

Archivo - Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'. - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha anunciado la detención en las últimas 72 horas de Andrés y Juan Gabriel Vera Fernández, conocidos como 'Conejo' y 'La Jota', respectivamente, hermanos del líder de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, Néstor Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', en dos operativos distintos en Tolima, en el oeste del país.

"En menos de 72 horas logramos un nuevo golpe contra el círculo más cercano de este asesino y reclutador de menores", ha celebrado el Ministerio de Defensa en un mensaje en redes sociales, en el que su titular, Pedro Sánchez, ha señalado que los arrestos se produjeron gracias a las delaciones de terceros.

"Las recompensas sí funcionan, la información que estamos recibiendo gracias a proponer dinero para recibir información es fundamental", ha destacado el ministro de Defensa, que recopila otras de las operaciones que el Ejército ha llevado a cabo con éxito contra varias personas más allegadas a 'Iván Mordisco'.

Entre ellas se encuentra otro de sus hermanos Luis Vera Fernández, conocido como 'Mono Luis', detenido en agosto, y alias 'Yenny Lara', jefa de seguridad de 'Mordisco' y una de sus parejas sentimentales, muerta en 2025 en circunstancias aún sin aclarar, pues podría haber sido víctima de disputas dentro de la organización.

En el caso de 'Conejo', fue detenido en el municipio de Falán cuando se disponía a abordar un vehículo de la red pública de transportes que cubría el trayecto Casabianca con Bogotá, la capital, después de que su otro hermano, 'Jota', fuera detenido el fin de semana también en el departamento de Tolima.

'Conejo' tenía órdenes de captura por homicidio, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego, y se le consideraba "uno de los principales apoyos logísticos" de la organización que lidera 'Mordisco', así como el encargado de expandir las redes del grupo hacia el centro del país.

"No hay ningún lugar donde se puedan esconder los criminales de la Justicia y del Estado colombiano", ha advertido el ministro de Defensa. "Este es un mensaje para alias 'Iván Mordisco', o se entrega a la Justicia o nuestros militares y policías llegarán hasta su guarida", ha avisado.