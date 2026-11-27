Archivo - Imagen de archivo de un militar colombiano. - Sebastian Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha informado de que las autoridades han desarticulado un "atentado terrorista" en Meta, en el mismo departamento en el que hace unos días, coincidiendo con el décimo aniversario de los acuerdos de paz con las FARC, se produjo un ataque con coche bomba que dejó una treintena de heridos.

"Gracias a las labores de inteligencia y al trabajo articulado de nuestro Ejército y la Policía Nacional, fue neutralizada una amenaza terrorista en Meta. La operación dejó, preliminarmente, dos capturados", ha destacado en redes sociales.

A principios de semana, en un lapso de apenas 72 horas, Colombia ha sido testigo de varios ataques, que han dejado al menos dos policías y un militar muertos y decenas de heridos. Un repunte de la violencia que se ha producido tras la llegada de De la Espriella a Casa Nariño.

El mandatario colombiano ha inaugurado su mandato con una cacareada campaña contra los grupos armados, incluyendo una decena de bombardeos en apenas tres meses que se han saldado con más de 70 muertos, entre los que hay menores de edad, así como varios operativos en los que se le ha visto pasearse y encararse con los detenidos.

Esta polémica exposición mediática ha sido criticada por jueces y recientemente por el expresidente Juan Manuel Santos, que ha advertido de que pasearse entre cadáveres choca con el decoro presidencial y transmite el mensaje equivocado a los soldados de que pueden ser premiado si logran más bajas en combate.

Santos recordó que ese "fue el origen de los falsos positivos", en alusión a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad en connivencia con grupos paramilitares y premiadas por el gobierno de Álvaro Uribe, con las que hicieron pasar a más de 6.400 personas por guerrilleros caídos en combate.

Sin embargo, el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Mora, ha calificado de "inaceptables" e "irresponsables" estas valoraciones de Santos. "No se puede trivializar ni utilizar una de las páginas más dolorosas de nuestra historia para descalificar la presencia del jefe de Estado junto a nuestros soldados", ha dicho.

Mora ha rechazado que la presencia del presidente colombiano en las operaciones de seguridad promueva la muerte, sino que más bien sirve para que pueda conocer "de primera mano la realidad de sus hombres", así como "respaldar su misión constitucional".