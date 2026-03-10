El Ejército colombiano captura en 72 horas a dos hermanos del líder de las disidencias 'Iván Mordisco'

Archivo - El Ejército de Colombia detiene en 72 horas a otros dos hermanos del jefe de las disidencias 'Iván Mordisco' - Europa Press/Contacto/Sebastian Marmolejo

COLOMBIA, 10 Mar (EUROPA PRESS)

En una serie de operativos llevados a cabo en el departamento de Tolima, al oeste de Colombia, fuerzas de seguridad del estado lograron la captura de Andrés y Juan Gabriel Vera Fernández, alias 'Conejo' y 'La Jota' respectivamente. Estos hermanos son cercanos al líder de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, Néstor Vera Fernández, más conocido por su nombre de guerra 'Iván Mordisco'. La detención de estos individuos se logró en el lapso de 72 horas en operaciones distintas, marcando un avance significativo en la lucha contra este grupo armado ilegal.

El Ministerio de Defensa, a través de un comunicado en redes sociales, celebró esta acción contra quienes describen como parte del círculo más cercano de 'Iván Mordisco'. El titular de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que las capturas fueron posibles gracias a la colaboración de la ciudadanía, motivada por las recompensas ofrecidas a cambio de información clave. "Las recompensas sí funcionan, la información que estamos recibiendo gracias a proponer dinero para recibir información es fundamental", señaló.

En el comunicado se menciona también a otros allegados a 'Iván Mordisco' que han sido objetivo de las fuerzas de seguridad, incluido otro hermano, Luis Vera Fernández, alias 'Mono Luis', detenido en agosto, y una jefa de seguridad y pareja sentimental de 'Mordisco', conocida como alias 'Yenny Lara', quien murió en circunstancias no esclarecidas que podrían sugerir tensiones internas dentro de la organización.

'Conejo' fue capturado en el municipio de Falán cuando intentaba usar el transporte público, con órdenes de captura vigentes por homicidio, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego. Se le considera un apoyo logístico vital para la organización y un encargado de expandir las redes del grupo hacia el centro del país. Su hermano, 'Jota', fue capturado durante el fin de semana previo en Tolima.

El Gobierno colombiano y su aparato de defensa reiteran su compromiso de perseguir a quienes infrinjan la ley, señalando directamente a 'Iván Mordisco'. "No hay ningún lugar donde se puedan esconder los criminales de la Justicia y del Estado colombiano", argumenta el ministro de Defensa. "Este es un mensaje para alias 'Iván Mordisco', o se entrega a la Justicia o nuestros militares y policías llegarán hasta su guarida", advirtió, dejando claro que la presión sobre estos grupos continuará intensificándose.