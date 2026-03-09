Ejército ecuatoriano captura a líder de disidencias FARC y diez ecuatorianos miembros

El Ejército de Ecuador detiene a un líder de disidencias de las FARC y a diez integrantes ecuatorianos - EJÉRCITO DE ECUADOR EN X

COLOMBIA, 18 Feb (EUROPA PRESS)

En un reciente operativo en la provincia de Esmeralda, cerca a la frontera con Colombia, el Ejército de Ecuador capturó a Kevin Daniel R.C., conocido como 'Camilo', líder de las disidencias de las FARC, junto a diez ecuatorianos. La operación, que tuvo lugar en el sector Juan Montalvo, cantón Eloy Alfaro, se llevó a cabo con base en información de inteligencia militar, resultando en la detención del presunto cabecilla del Frente Oliver Sinisterra (FOS) y otros implicados en crímenes como extorsiones, tráfico de armas y protección de minería ilegal.

Durante el allanamiento a una casa de madera usada como base clandestina, los militares enfrentaron resistencia armada, lo que llevó a un intercambio de disparos. En este enfrentamiento, un ciudadano ecuatoriano resultó herido. El Ejército respondió con el uso progresivo de la fuerza, logrando controlar la situación y asegurar el área.

Este operativo permitió la incautación de un significativo arsenal, destacando la capacidad operativa de las disidencias de las FARC y su expansión en actividades ilícitas en áreas estratégicas, promoviendo corredores para economías ilícitas en sectores como Zapallo Grande, Zapallito, Telembí, Cabuyal y Playa de Oro.

El Ejército Ecuatoriano celebró este éxito, marcándolo como un impacto considerable contra las estructuras armadas que representan una amenaza para la seguridad interna del país. Además, señalaron que continuarán las operaciones en la región, puesto que hay indicios de que otros miembros del grupo criminal podrían estar escondidos en viviendas y comunidades aledañas.